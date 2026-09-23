Rochela (Vox) exige el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de doble vía y critica "la parálisis" provocada por PSOE y TE

La diputada autonómica de Vox Aroha Rochela y otros miembros de Vox en Teruel. - VOX.

TERUEL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón respalda las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón al estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo Sagunto-Teruel aprobado provisionalmente por la dirección general del sector ferroviario el pasado 9 de julio. La diputada autonómica Aroha Rochela ha exigido la doble vía y ha criticado "la parálisis provocada por PSOE y Teruel Existe".

Así lo ha anunciado este miércoles desde la estación de tren de Teruel Aroha Rochela. Ha denunciado que "la alternativa seleccionada por dicho estudio informativo reutiliza aproximadamente el 90% de la plataforma existente y mantiene la vía única".

Algo que ha calificado de "nefasto" porque "somete la capacidad del corredor a los cruces y adelantamientos disponibles, reduce su capacidad de adaptarse a las incidencias y dificulta compatibilizar trenes de viajeros con convoyes de mercancías de distinta velocidad".

Rochela ha destacado que este Corredor es una "infraestructura estratégica para la vertebración de Aragón, la competitividad de nuestra industria, así como para la conexión de Teruel con Zaragoza y el arco mediterráneo". Es por ello que ha incidido que "no puede limitarse a conservar una línea convencional, sino que "merecemos una infraestructura fiable, interoperable y con amplia capacidad para pasajeros y mercancías".

En consecuencia, la diputada de Vox ha reclamado al Gobierno de España "como mínimo, doble vía electrificada, pendientes de máximo 18 milímetros en ambos sentido, velocidades próximas a 250 km/h para viajeros allí donde técnicamente resulte viable y capacidad para trenes de mercancías de 750 metros".

Cuestiones que estarán incluidas en una iniciativa que se debatirá este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón. "El Corredor Cantábrico-Mediterráneo, cuyo estudio fue encontrado por Vox en 2019 en el Ministerio, no debe ser un parche de mínimos. Al contrario, exigimos una infraestructura fiable para las próximas décadas que corrija desequilibrios territoriales, sirva para combatir la despoblación y evite que la provincia de Teruel quede relegada una vez más por la dejadez de los Gobiernos del Partido Socialista, que fue apoyado por Teruel Existe", ha lamentado.