Rocío Dívar (PP) asegura que con el Gobierno de Sánchez los derechos de las mujeres "han sido desprotegidos"

El vicesecretario general de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, en la sede de la asociación AMASOL. - PP

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, Rocío Dívar, ha afirmado este sábado que con el Gobierno de España de Pedro Sánchez los derechos de las mujeres "han sido desprotegidos". Ha visitado la sede de la asociación AMASOL junto con el vicesecretario general de Educación e Igualdad de este partido, Jaime de los Santos, y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

"En los últimos ocho años, desde que Sánchez es presidente del Gobierno, las mujeres no hemos visto protegidos nuestros derechos, sino más bien al contrario: Nuestros derechos han sido desprotegidos".

"Hemos sufrido un Gobierno que se decía feminista, pero que tenía entre sus filas a un ministro que ha abusado sexualmente de mujeres, además, por cierto, de colocarlas en empresas públicas", ha expuesto Dívar.

"Hemos sufrido, además, un Gobierno que se decía feminista, pero que tenía entre sus filas a hombres del presidente que han acosado a sus compañeras de partido y que, sin embargo, el presidente del Gobierno y el Partido Socialista no han hecho nada por protegerlas".

También ha aseverado: "Hemos sufrido un Gobierno que se decía feminista y que después de una ley chapucera redujo las condenas a más de 1.200 agresores sexuales y también excarceló a más de 126 delincuentes y hemos visto también como, desgraciadamente, las mujeres que sufrían violencia de género se han visto desprotegidas de nuevo por un contrato chapucero por unas pulseras de Alí Express que no solamente no las han protegido, sino que el Gobierno no les advirtió de que estaban corriendo peligro".

"Estamos muy cansados de ese feminismo de pancarta y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad en su conjunto; estamos muy cansados de ese feminismo de trinchera y nosotros defendemos algo completamente diferente".

Dívar ha considerado que "tenemos una deuda como sociedad con esas mujeres que han sufrido violencia y nos comprometemos con ellas a devolverles la seguridad y la confianza. En segundo lugar, vamos a desterrar ese feminismo falso y vamos a hablar de las mujeres por nuestro mérito y nuestra capacidad".

"Las medidas de conciliación son sencillamente las medidas de apoyo a la familia, que son las que tampoco hemos tenido los españoles en estos últimos ocho años".

"Es imposible conciliar cuando cada vez pagamos más impuestos, es imposible conciliar cuando el coste de la vida ha aumentado el precio de los alimentos hasta en un 42%". "Así es imposible que las familias puedan desarrollar su verdadero proyecto de vida, el que cada una de ellas quiera, por cierto, no el que nadie nos imponga".

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Ramón Celma ha destacado que el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2027 incluye unas partidas para políticas sociales "que han aumentado sustancialmente", mencionando las deducciones en el IRPF para las familias.

"En el Partido Popular procuramos predicar y dar trigo, procuramos ser coherentes, que es importante, para que cuando vamos a pedir el apoyo a los ciudadanos sepan que además de hablar, además de dar muestras con nuestra gestión de que perseguimos unos objetivos, también en los presupuestos eso tiene su correspondencia".