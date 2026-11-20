La candidata del PP al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar en una reunión con representantes del colectivo iberoamericano. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha asegurado que su formación política defiende "una inmigración legal, ordenada, humana y vinculada a la integración".

Bajo la premisa de que Aragón y España "necesitan a personas de otros países que vengan aquí a aportar, a hacer comunidad", Dívar ha asegurado que recibirán "con los brazos abiertos" a quienes "vengan a emprender un nuevo proyecto de vida, con ganas de luchar, de cambiar las cosas, de aportar y de integrarse. Los necesitamos".

La número uno de la lista de los populares por la circunscripción de Zaragoza ha hecho estas declaraciones momentos antes de reunirse con colectivos latinos de Aragón, un encuentro en el que ha estado acompañada por el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma y por Marian Orós, así como por otros miembros de la candidatura.

Al mismo tiempo, ha asegurado que "las personas que vengan aquí a delinquir serán expulsadas. Nosotros vamos a aplicar las leyes y, por lo tanto, las personas que delincan saldrán de España", ha remarcado.

Frente a ese planteamiento de los populares, Dívar ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de carecer de política de inmigración y de "haber utilizado" a personas como "arma electoral", con el reparto de los menores, "a conveniencia de ciertos partidos políticos y socios de Sánchez" y anunciando "regularizaciones masivas" con la intención de "mover un poco el avispero electoral y las encuestas", así como con la situación vivida en Ceuta.

CONTROL FRONTERIZO

Por ello ha defendido que el PP en el gobierno controlará las fronteras, utilizará todos los medios de Frontex ofrecidos por la UE "y que el presidente del gobierno se ha negado a utilizar" y ha alertado asimismo de la situación de "extrema vulnerabilidad" en la que se encuentran a veces las personas inmigrantes poniendo como ejemplos a quienes han llegado a Canarias y Ceuta.

"Son las mafias las que se están enriqueciendo utilizando, además, a estas personas que llegan exhaustas. En ocasiones, incluso pierden la vida y, cuando llegan a España, se pasan días deambulando sin ningún sitio adónde ir, con muchas niñas abandonadas, agredidas y abusadas, que han tenido que ser cuidadas por los vecinos y los servicios sociales.

Además, centrándose en la "invasión descontrolada" de Ceuta, Dívar ha recordado el sufrimiento de sus habitantes ante unos servicios públicos "que no dan de sí". "La realidad es que cuatro meses después Ceuta no ha vuelto a la normalidad", ha lamentado.

Con todos esos precedentes, la popular ha acusado al gobierno de Sánchez de "no tener humanidad" ni "capacidad para gestionar una situación tan dura como la que hemos vivido" y ha sostenido que el propósito de su partido es que "la vía ilegal desaparezca porque no puede ser que en España sea más rentable entrar de manera ilegal que de manera legal".

VALORACIÓN DEL CARA A CARA FEIJÓO SÁNCHEZ

Sin necesidad de ser preguntada por el debate de este jueves entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez y el popular Alberto Núñez Feijóo, Dívar ha reconocido su satisfacción por el desempeño de su líder: "Nosotros no podemos ocultar que estamos muy contentos, incluso eufóricos, diría".

Así, ha considerado que "vimos a un presidente Feijóo, que yo creo que es el presidente que necesita España, y el debate la verdad es que fue excepcional. Y, por contra, vimos a un Pedro Sánchez totalmente incomparecido. No fue capaz de contestar absolutamente a nada, ni defender su gestión, ni tampoco hablar un proyecto de país", ha valorado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la política de remigración que propone Vox como socio de gobierno más que probable, la candidata popular ha recordado que esa medida no está en el programa de los populares y ha remitido a los posibles pactos postelectorales, quedándose al mismo tiempo con el ejemplo de los gobiernos autonómicos del PP "en los que no ha habido ningún recorte de derechos. Nosotros seguimos gobernando para todos".

En ese sentido, las propuestas del PP pasan por la ejecución efectiva de las órdenes de retorno aplicando plenamente el nuevo Reglamento Europeo de Retornos y reforzando los medios para ejecutar las órdenes dictadas y la promoción del regreso de los menores con sus familias como objetivo prioritario.

EL PAPEL DEL COLECTIVO IBEROAMERICANO

Por su parte, la consejera municipal de Políticas Sociales y concejala delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha considerado también que la inmigración en Zaragoza "es una oportunidad, siempre que sea regular, ordenada y vinculada al empleo y a la integración".

Orós ha recordado la variedad de culturas que han pasado por Zaragoza a lo largo de su historia, "una ciudad abierta, que incluye y busca dar oportunidades a todas las personas" y ha reivindicado el papel del colectivo iberoamericano con el que los zaragozanos "compartimos cultura, historia y lengua".

"Es un colectivo que fundamentalmente viene a buscar un futuro para sus familias, a poder tener autonomía, en algunos casos libertad, porque en algunos países iberoamericanos no hay libertad y no hay oportunidades y, en ese sentido, con los brazos abiertos", ha reiterado.

En esa línea ha destacado la labor de la Casa de las Culturas, como "lugar de encuentro" de las personas inmigrantes a las que se les presta un "acompañamiento integral". Frente a ello ha lamentado la inmigración irregular que ha sufrido el Ayuntamiento en los últimos años que ha llevado a muchas personas a estar en la calle. "El Gobierno de Sánchez lo que ha hecho durante estos años es utilizar el asilo como único elemento que tenían para poder entrar a España y lo que ha hecho es traerlos y dejarlos en la calle".