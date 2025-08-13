Romero (PP) afirma que el Gobierno de Aragón trabaja "con celeridad" para reparar los daños de la DANA de junio

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, ha afirmado este miércoles, en respuesta a Aragón-Teruel Existe, que el Gobierno autonómico está trabajando con "celeridad" para reparar los daños causados por la DANA del 13 y 14 de junio en infraestructuras de transporte. La carretera A-222 resultó afectada, también el puente de Belchite.

En rueda de prensa, Romero ha aseverado: "Todos queremos que estas obras se ejecuten lo más rápido posible y en eso está trabajando el Gobierno de Aragón".

"Se está actuando con la suficiente celeridad, dadas las circunstancias y los daños que se causaron", ha recalcado el parlamentario del PP, comparando la actuación del Ejecutivo de Jorge Azcón con la del anterior Gobierno cuatripartito con motivo de las tormentas 'Filomena' y 'Gloria'.

"Se está trabajando desde el minuto uno para que las obras competencia del Gobierno de Aragón se ejecuten lo más rápido posible", ha continuado Antonio Romero, recordando que el decreto autonómico de medidas urgentes se aprobó el 20 de junio y lo convalidaron las Cortes el 2 de julio.

"Las obras se están ejecutando y, en concreto, la que hace referencia al puente de Belchite está previsto que concluyan a mediados del mes de septiembre, es decir, en tres meses el Gobierno de Aragón va a dar solución a los problemas de unos daños considerables que produjo esa DANA", ha enfatizado.

BAJO ARAGÓN

También ha dicho que "en este tiempo se va a dar solución a esos problemas que acucian a los vecinos del Bajo Aragón, sobre todo a los municipios más cercanos al río Aguasvivas.

Romero ha contrapuesto la actuación del Gobierno de Aragón a "la desidia" del Ejecutivo central, que "como siempre estamos esperando que aporte soluciones y que dé satisfacción a las necesidades de los aragoneses que necesitan esa N-232 como el comer".

El parlamentario del PP ha observado que "cada vez que se produce un corte de carreteras, el Gobierno de Aragón, y así se ha hecho también ahora, antes de cortar la carretera plantea una ruta alternativa por nuestra red autonómica, sin dejar a nadie sin servicio".

"Tenemos la suerte en Aragón de que está gobernando o que está gestionando un Gobierno del Partido Popular que es sensible con las necesidades y los problemas de todos los aragoneses, y el ejemplo claro está en la celeridad con la que está actuando el Gobierno de Aragón".