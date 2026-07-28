Romero (PP) critica el abandono del Gobierno de Sánchez con la variante de Sabiñánigo

El portavoz de Fomento del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Romero. - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, ha criticado el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez con la variante de Sabiñánigo y ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, una respuesta inmediata para desbloquear una infraestructura estratégica que se encuentra ejecutada al 98%, acumula 42 meses de retraso y lleva más de ocho meses completamente paralizada.

Romero ha recordado que el pasado 10 de julio el consejero de Fomento, Octavio López, remitió una carta institucional al ministro en la que solicitaba una reunión urgente y planteaba alternativas concretas para reanudar las obras de forma inmediata. "La respuesta del Ministerio ha sido el silencio. Y ese silencio dice mucho más que cualquier discurso", ha señalado.

Para el portavoz popular, la falta de respuesta no supone únicamente una falta de respeto institucional hacia el Gobierno de Aragón, sino "un nuevo desprecio hacia todos los aragoneses". "Es la forma de gobernar de Pedro Sánchez con Aragón: ignorar los problemas, retrasar las infraestructuras y abandonar los proyectos que son esenciales para el desarrollo de esta Comunidad", ha afirmado en rueda de prensa.

Romero ha denunciado también la actitud del ministro de Transportes. "Óscar Puente demuestra cada día cuáles son sus prioridades. Es extraordinariamente rápido para publicar un tuit, alimentar la confrontación política o buscar un titular. Sin embargo, cuando tiene que gestionar, responder una carta institucional o desbloquear una obra prácticamente terminada, desaparece. Para los tuits, minutos; para gestionar, meses".

Además, el diputado popular ha recordado que el ministro Puente ha reducido un 97% la inversión en carreteras en los primeros seis meses de este año "y Aragón está pagando las consecuencias de esta nefasta gestión".

El portavoz de Fomento ha dirigido también sus críticas al PSOE Aragón y a su secretaria general, Pilar Alegría, por su "silencio cómplice" ante esta situación. "Llevamos más de ocho meses con las obras paralizadas y no hemos escuchado ni una sola exigencia pública al Ministerio. Ni una crítica, ni una petición de explicaciones, ni una sola defensa de los intereses de Aragón", ha lamentado.

En ese sentido, Romero ha asegurado que "Pilar Alegría ha vuelto a demostrar que prefiere no incomodar a Pedro Sánchez antes que defender a los aragoneses. Sabíamos que nunca fue la voz de los aragoneses en Madrid y ahora está claro que es la voz de Sánchez en Aragón".

El diputado autonómico ha recordado que la variante de Sabiñánigo resulta fundamental para mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial y favorecer el desarrollo económico y turístico del Alto Aragón. "Los vecinos de Sabiñánigo, las empresas del Alto Gállego y quienes visitan el Pirineo necesitan infraestructuras modernas y competitivas. Aragón no necesita más excusas ni más desprecios; necesita un Ministerio que cumpla con sus obligaciones".

Por todo ello, el Partido Popular exige al Gobierno de España que responda de forma inmediata a la carta remitida por el consejero de Fomento, reactive de manera urgente las obras y haga público un calendario con fechas concretas para la finalización de la variante y su apertura al tráfico.

"Los aragoneses tienen derecho a saber cuándo se reanudarán las obras y cuándo podrán utilizar por fin una infraestructura que debería estar ya en servicio. También tienen derecho a saber si el ministro considera que el silencio es la única respuesta que merece Aragón", ha apostillado Romero.