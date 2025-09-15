Romero (PP): "El Gobierno de Sánchez ataca la movilidad y las oportunidades de Aragón con los casos de Avlo y Ryanair"

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes, Antonio Romero, ha criticado "el ataque" a los intereses de Aragón y de los aragoneses por parte del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez y, concretamente, del Ministerio de Transporte, que ha decidido eliminar los trenes Avlo, lo que supone un "encarecimiento exponencial" de los precios de los billetes.

A su vez, ha añadido Romero, el Gobierno central decide incrementar las tarifas aeroportuarias, lo que ha llevado a Ryanair a suprimir vuelos que afectan especialmente al aeropuerto de Zaragoza.

"Nos están diciendo que la movilidad no es un derecho, sino un privilegio. Esto es inaceptable. No hablamos solo de billetes de tren mucho más caros y de vuelos cancelados. Hablamos de oportunidades perdidas, de afecciones a empresas, de turistas que no llegan y de ciudadanos que ven restringida su movilidad. Todo por las nefastas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez que, una vez más, ataca la cohesión territorial, castiga a las comunidades de interior, en este caso con una incidencia especialmente grave en Aragón", ha explicado Antonio Romero.

El portavoz popular de Fomento ha recordado que con la decisión de retirar los Avlo los precios se han disparado hasta un 388 por ciento, con billetes que han pasado de costar 19 a 92 euros. Además, el aeropuerto de Zaragoza, "pieza estratégica" para la economía, el turismo y la internalización de Aragón, se ve "golpeado" con la pérdida de más 70.000 asientos este invierno, "algo que si hubiera afectado al aeropuerto de Barcelona seguro que el Gobierno de Sánchez no hubiera dejado que ocurriera".

Para Romero estas decisiones del Gobierno de Sánchez convierten a familias, estudiantes y trabajadores en "paganos y pagadores de sus malas decisiones". "Además, suponen un nuevo ataque a nuestra comunidad; está claro que a Sánchez y Alegría les molesta los éxitos de Aragón y no dudan en intentar frenarlo", ha reprochado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado dos iniciativas en las Cortes de Aragón para frenar estos ataques discriminatorios a la movilidad de los aragoneses.

Por un lado, se insta al Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente a revisar el sistema de tasas aeroportuarias fijadas por Aena, introduciendo una fórmula de discriminación positiva que favorezca a los aeropuertos regionales como el de Zaragoza, que tienen entre otras cosas, una función vertebradora y de cohesión territorial. Por otra parte, el PP pide restablecer la oferta de servicios de bajo coste de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid/Barcelona, en las frecuencias donde ya existía.

"ALEGRÍA OTRA VEZ AGACHA LA CABEZA"

El portavoz de Fomento del PP se ha preguntado para qué sirve contar con una ministra aragonesa, que, además, es la secretaria general del PSOE-Aragón, "si otra vez consiente y es partícipe de los ataques del Gobierno Sánchez a los aragoneses".

"Este castigo a Aragón cuenta con el silencio cómplice de Pilar Alegría, que otra vez agacha la cabeza y actúa como correa de transmisión de Moncloa demostrando que su único interés es asegurarse su sillón en el Consejo de Ministros, el suyo y el de su jefe, pero los aragoneses no le interesan absolutamente nada", ha criticado Antonio Romero, quien ha recordado que "cada decisión de Óscar Puente, consentida por Pilar Alegría, tiene un impacto directo en la vida de miles de aragoneses".