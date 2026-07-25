Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: "Tenemos talento con mayúsculas y cuidarlo va a ser una prioridad"

La rectora de la Univesidad de Zaragoza, Rosa Bolea, durante una entrevista concedida a Europa Press. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asegurado que la investigación es, junto a la internacionalización, uno de los "ejes estratégicos" de su gestión al frente de la institución y, en este sentido, "tenemos talento con mayúsculas", por lo que ha destacado que "cuidarlo todo lo que pueda va a ser una prioridad".

En una entrevista concedida a Europa Press, la rectora de la Universidad de Zaragoza ha hecho balance de sus 14 meses al frente de la institución y ha reconocido que es "un puesto difícil", aunque se ha mostrado satisfecha ante la posibilidad de ser una "referencia" para otras mujeres, ya que ha sido la primera en ocupar este cargo en 550 años de historia.

Su principal objetivo al llegar al Rectorado era establecer una hoja de ruta, materializada en el Plan Estratégico de la Universidad de Zaragoza (2026-2030), que se desarrolla alrededor del posicionamiento global, el compromiso territorial, la transformación digital, la identidad institucional y la calidad, la ética y los valores.

Rosa Bolea ha aludido a la importancia de la investigación, que se ha consolidado como una de las fortalezas de Unizar: "Yo no concibo una universidad sin tener detrás una investigación muy potente, porque ese es el talento, y aquí lo tenemos con mayúsculas. Mientras esta rectora esté aquí, cuidar el talento todo lo que pueda va a ser una prioridad, porque nuestro fin es la formación de los estudiantes, pero con talento".

De hecho, "me gustaría cuidarle todavía más, pero necesito recursos", ha expresado Bolea, recalcando que su política "el talento tiene mucho protagonismo". Ha aplaudido la "investigación puntera" llevada a cabo por profesores de la Universidad de Zaragoza, que contribuyen a situar a esta institución como "una de las más exitosas" de España en la obtención de European Research Council (ERC) Grants.

En este punto ha hablado del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, que cuenta con la acreditación de centro de excelencia 'Severo Ochoa', y que "este año está atrayendo muchísimo talento internacional, pero necesito espacios, que el Gobierno de Aragón me acompañe para crecer y que estos investigadores desarrollen su talento y lo transmitan a los estudiantes".

A su juicio, en esa transferencia de "talento" por parte de un profesorado "acreditado e investigador" a los alumnos es donde reside uno de los rasgos diferenciadores de la Universidad de Zaragoza con respecto a otras.

"LA INTERNACIONALIZACIÓN NO ES POSTUREO"

La internacionalización, enmarcada en el reto de reforzar el posicionamiento global de la Universidad de Zaragoza, es otro de los propósitos de Rosa Bolea como rectora. En su opinión, "no es postureo, es algo que te transforma, te hace ser una persona mucho más abierta, conocer culturas distintas, ser más flexible y afrontar el futuro con competencias importantes para explorar nuevos métodos".

En cuanto a la política de internacionalización, la rectora ha diferenciado distintas líneas de actuación. Así, además del programa Erasmus, ya asentado, el equipo al frente de la Universidad de Zaragoza apuesta por otras dos vías que la rectora ha calificado de "internacionalización en casa".

Por un lado, el primer grado totalmente en inglés --International Business--, que comenzará este próximo curso; y, por otro, un proyecto piloto que consistirá en que en tres o cuatro grados habrá grupos en los que la formación se impartirá en inglés en, al menos, dos cursos, a partir de 2028.

Estas medidas van dirigidas a ofrecer oportunidades al mayor número posible de alumnos, porque "tenemos estudiantes muy diversos y no todo el mundo puede permitirse el lujo de hacer internacionalización aunque tengan beca de Erasmus", ha comentado Bolea, convencida, igualmente, de que esta propuesta atraerá estudiantado de otros lugares y servirá de intercambio de "culturas y experiencias".

En esta línea, ha mencionado la importancia de acercar al alumnado de Unizar a América Latina, para ello se están generando grados conjuntos con universidades colombianas y argentinas, ha citado la rectora, quien también ha hablado de las "intensas acciones" con China. Ha insistido en la interrelación que existe con China, especialmente marcada por la actividad que desarrolla el Instituto Confucio, que se ampliará con "varios contactos" en Pekín.

NOVEDADES FORMATIVAS

Sobre las novedades que implementará la Universidad de Zaragoza para el próximo curso, que empezará el 7 de septiembre, la rectora ha enumerado el grado completo de Medicina en el campus de Huesca y la puesta en marcha de estos mismos estudios en Teruel, con los dos primeros cursos; el grado de International Business; y el programa conjunto de Filología Hispánica y Estudios Clásicos.

La mayor demanda en Zaragoza para el próximo curso es Medicina, el programa conjunto Física-Matemáticas y la nueva titulación de Filología Hispánica y Estudios Clásicos. En el caso de Huesca, Medicina, Enfermería y Odontología; mientras que el campus de Teruel son Medicina, Enfermería y Psicología.

A nivel organizativo, se implementarán dos calendarios fruto del "consenso": el general y el sucesivo. "Había mucha polémica con el calendario académico porque había rechazo de muchos centros a seguir el mismo, puesto que tenían demandas distintas. Este año les hemos escuchado a ellos y a los estudiantes, que son los protagonistas", ha aclarado Bolea.

La diferencia principal entre ellos es la convocatoria extraordinaria de exámenes. En el general se mantendrá a final de curso académico --junio--, pero en el sucesivo será "justo" al término de los exámenes de cada semestre.

DETECTORES DE FRECUENCIA FRENTE AL FRAUDE ACADÉMICO

En lo relativo a los exámenes y la posibilidad de extender el uso de los detectores de frecuencia para evitar el fraude académico empleados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a los exámenes ordinarios, Bolea ha aseverado: "Tengo tiempo hasta febrero para ver que vamos a hacer, porque tenemos otros mecanismos".

En este punto, ha admitido que en los exámenes de la PAU "funcionaron muy bien", aunque los "fraudes detectados eran muy bajos" y tanto es así que en esta convocatoria "no encontramos ninguno". Ha especificado que estos aparatos de detección "tienen su coste" y desde Unizar se han presentado aparatos para ayudar a esa detección para no "tener que invertir tanto dinero".

"Yo me fío de mis estudiantes, se juegan mucho como para permitirse copiar y perder la entrada a la universidad. Tengo mucha confianza y pienso que el fraude no era preocupante, pero tenemos que ser listos para detectarlos porque se juegan su formación y es profundamente injusto que alguien pueda aumentar su nota al copiar en detrimento de otra persona que ha desarrollado su examen en condiciones normales", ha reflexionado, enfatizando en que lo que se busca con esta herramienta es "proteger" a los que demuestran su conocimiento sin ayuda externa en las pruebas.

IA GENERATIVA

En otro orden de cosas, Rosa Bolea se ha pronunciado sobre la formación en IA generativa que ofreció de forma gratuita la Universidad de Zaragoza el pasado curso a los 6.500 estudiantes de nuevo ingreso, a los que matriculó de forma automática con el objetivo de "dotar a nuestros estudiantes de unas herramientas absolutamente vanguardistas".

"El éxito de estos cursos ha sido rotundo y el programa va a continuar el año que viene, pero estamos justo debatiendo en qué términos", ha contado Bolea, es decir, si se extenderá a todo el alumnado o se mantendrá en el primer nivel, dado que "necesitamos mucho profesorado para tutorizar estos cursos".