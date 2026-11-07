Rouco (Vox) acusa a Sánchez de "ser el capo que ha destrozado los servicios públicos, la sanidad y la educación"

La candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco. - VOX

UTEBO (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox al Congreso por Zaragoza en las elecciones generales del 29 de noviembre, Carmen Rouco, ha manifestado este sábado que faltan 22 días para "echar al Gobierno corrupto, mafioso y traidor de Pedro Sánchez", durante un acto público en Utebo. Ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de "ser el capo que ha destrozado los servicios públicos, la sanidad y la educación".

Rouco ha acusado a Sánchez de ser "el número 1 de la mafia" y "el capo que ha dejado sin vivienda a nuestros jóvenes y ha destrozado la sanidad, educación y las infraestructuras ferroviarias". Frente a ello, ha reivindicado "el sentido común para que regrese la seguridad, la prosperidad y la libertad".

La candidata de VOX se ha referido a la situación ferroviaria después de "dos gravísimos accidentes ferroviarios con 116 muertos", y aludiendo también a la línea del regional entre Pamplona y Zaragoza que tiene parada en Utebo.

Una vía "utilizada por cientos de viajeros cada día, que sufren un servicio pésimo, con retrasos, hacinamiento y situaciones en momentos de determinados días donde incluso pese a disponer de billete, hay pasajeros que tienen que ir en el suelo".

Ha denunciado que "la corrupción mata" y que "esta situación es consecuencia del abandono, de la corrupción, consecuencia de destinar el dinero que debía ir en la renovación de los sistemas de seguridad y vías férreas en mordidas, en señoritas de compañía o en politizar con cargos socialistas la cúpula de Adif e ignorar las advertencias sobre los riesgos del sistema que existían desde años atrás".

Rouco ha defendido la aplicación de las "políticas de remigración, prioridad nacional y desregulación en el Gobierno de España, como ya estamos haciendo en el Gobierno de Aragón".

Ha lamentado que "la inmigración masiva colapsa los servicios públicos, colapsa la sanidad y el mercado de la vivienda; en el que ya han entrado 5 millones de personas durante los últimos 5 años, en un periodo en el que apenas se han construido 500.000 casas". La candidata de Vox ha clamado por "no romantizar la pobreza", porque "donde antes había casa, coche y trabajo; ahora la izquierda ofrece paro, zulo y carril bici".

Asimismo, Rouco ha expresado su rechazo a las partida de cooperación exterior porque "debemos cooperar con los nuestros, con los de casa", y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que en el presupuesto de 2027 del Gobierno de Aragón "se deja a 0 euros el dinero para en el exterior, para incrementar hasta los 145 millones euro la atención en las prestaciones de dependencia a las más de 52.000 personas con un grado de dependencia reconocido en Aragón".

Igualmente, ha calificado de "cruel y perverso" que "el Gobierno de España sacara una ley ELA que no financiaba, mientras que Vox en el Ejecutivo regional sí ha publicado en el BOA las ayudas tanto para los enfermos de ELA en residencias y en domicilios".

Por su parte, Santiago Morón ha dejado claro que "Vox sale a ganar estas elecciones para aplicar el 100% de nuestros políticas". "Santiago Abascal se presenta a la presidencia del Gobierno, no a la vicepresidencia", ha resumido. Al mismo tiempo, ha advertido de "no confiarse, porque Sánchez es capaz de cualquier cosa y lo peor de Sánchez siempre está por venir".