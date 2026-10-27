Rouco (Vox) defiende la prioridad nacional frente al Gobierno "corrupto y traidor" de Sánchez

1129008.1.260.149.20261027151015 Carmen Rouco y otros candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox por Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, Carmen Rouco, ha defendido este martes, frente al Gobierno de España "corrupto y traidor" del presidente Pedro Sánchez, el principio de prioridad nacional para todas las instituciones públicas.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "lo realmente importante es cambiar el rumbo de España, echar a este Gobierno corrupto y traidor, y para eso el voto es muy necesario" el 29N, de cara a propiciar "un cambio absoluto de todas estas políticas que ahora mismo rigen el Gobierno de España".

"No se trata de cambiar de color, sino de cambiar las políticas de cabo a rabo", ha enfatizado Rouco, para quien "es el sentido común lo que tiene que llegar al Consejo de Ministros, y tiene que venir de la mano de Vox".

"Una de las ventajas de Vox es que somos predecibles, no cambiamos de opinión", de forma que "lo que decíamos desde la oposición es lo que trasladamos al programa electoral, del programa electoral a los acuerdos de gobierno y de los acuerdos de gobierno al boletín oficial de las comunidades autónomas: Transparencia".

"Así lo demostramos aquí, en Aragón, cuando los aragoneses nos dieron el doble de confianza y pasamos al doble de diputados", cuando Vox firmó un acuerdo con el PP y "quedó claro" su principio de prioridad nacional, que ya se aplica en las ayudas a los partos múltiples o para los proyectos de familia. "Muy pronto lo vamos a ver en la ley de vivienda", ha recalcado.

"Primero los de casa, los que siempre han cotizado", ha aseverado Rouco, para añadir: "Nuestros padres y abuelos han hecho posible este Estado del Bienestar en España".

Para la candidata, "no es lógico que los últimos que acaban de llegar sean los primeros de la fila". La regularización, en Aragón, de 33.000 inmigrantes por parte del Gobierno de Sánchez "es una traición a los aragoneses y es lo que queremos evitar".

"En España los españoles deben de ir primero, del mismo modo que en Lituania van los lituanos y en Argelia los argelinos", ha considerado Carmen Rouco, apuntando que hasta el 40% de los votantes del PSOE comparten este principio, tras lo que ha insistido en que "los recursos son finitos y, en consecuencia, hemos de repartir prioritariamente entre los de casa".

Ha aclarado que "prioridad no significa exclusividad", sino que "significa que entre Natalia, una mujer dependiente de grado 3, o alguien que se ha colado ilegalmente y que no debería de estar aquí, las ayudas y el apoyo tienen que ir primero a Natalia; eso es coherencia y eso es sentido común".

REMIGRACIÓN

La candidata de Vox ha apoyado, asimismo, la remigración o repatriación de "todos los inmigrantes que han venido ilegalmente", también aquellos que han cometido delitos, aunque tengan residencia legal en España, quienes "tienen que volver a su país y cumplir ahí sus penas".

También ha pedido la remigración para "todos aquellos que vienen, únicamente, para vivir de las ayudas públicas, sin aportar nada al sistema" porque "no pueden estar aquí".

"Ya estábamos avisados, hemos dicho desde hace muchos años lo que iba a pasar, las consecuencias que iba a tener esta inmigración masiva, descontrolada y la mayoría de las veces ilegal", que sufren, principalmente "las familias más humildes, las clases medias, las clases trabajadoras, los jóvenes que ni siquiera pueden acceder a una vivienda", quienes "se ven los últimos de la fila y, además, no pueden tener un proyecto de vida".

"Lo que es evidente es que las políticas de Sánchez y del PSOE han hecho un exceso de demanda para una oferta mínima, por lo que el acceso a la vivienda se ha vuelto realmente inaccesible y restrictivo", ha lamentado Rouco.

Para los jóvenes "queremos casa, coche y trabajo, no paro, zulo y carril bici, que es lo que ofrece la izquierda", ha proclamado la candidata de Vox, quien ha argumentado que "no se puede crear ningún proyecto de vida ni de familia mientras a los jóvenes españoles se les condene a vivir en un cajón o a compartir la balda de la nevera con otras personas a las que ni siquiera conocen".

DESREGULACIÓN

El tercer pilar de las políticas de Vox es la desregulación, "poner fin a todas estas toneladas de papeles, de normativas, de leyes, códigos y reglamentos, que se solapan unas con otras y, además, se contradicen, porque lo único que hacen es acabar con los autónomos, con las pymes y hasta con las familias".

Al contrario, "la Administración está para facilitar, para fijar unas condiciones de juego que garanticen la igualdad y la libre competencia, en ningún caso para machacar al ciudadano". Los autónomos "no pueden pasar la mitad de su tiempo rellenando papeles".

* También ha criticado la rivalidad entre comunidades autónomas y que Sánchez gobierne con el apoyo de "los enemigos de España".

Carmen Rouco ha enfatizado que "las elecciones no están, ni mucho menos, decididas ni ganadas" y ha apelado a "la responsabilidad" de la ciudadanía, subrayando que "la soberanía reside en el pueblo español y por eso cada voto es importante, no se puede dejar perder", advirtiendo de que Sánchez "va a hacer todo lo posible para que estas elecciones no sean limpias". Ha puesto el ejemplo de la 'ley de nietos', un "intento de fraude", ha calificado.

Por otra parte, la candidata de Vox ha avisado de que "la extrema izquierda se está envalentonando con el caos, con las calles ardiendo, la violencia siempre viene de lo mismo", poniendo el ejemplo reciente de Galicia y del caso de 'Los seis de Zaragoza', "que han acabado indultados", también "las cloacas del PSOE", que "no han dudado en recurrir a un clan de narcotraficantes para tratar de eliminar a la juez Beatriz Biedma". "No les tenemos miedo", ha zanjado.

En alusión al acuerdo de Vox con el PP para el Senado, Carmen Rouco se ha remitido a las declaraciones de su secretario general, Ignacio Garriga, para aseverar que PP y Vox son partidos "muy diferentes", pero "hay que tener patriotismo" porque "lo peor de Sánchez, el okupa de La Moncloa, está por venir" y "el fraude está en la mesa"

