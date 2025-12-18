Rouco (Vox) exige "revocar a los internos ilegales" en vez de las licencias a los hoteles en Aragón

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, en rueda de prensa. - VOX CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha exigido que se "expulsen de nuestras fronteras a quienes han entrado violando la ley" y ha defendido "no revocar las licencias a los hoteles".

Así lo ha expresado la parlamentaria en una rueda de prensa este jueves a raíz de la decisión del Gobierno de Aragón de revocar la licencia de hotel a cuatro establecimientos que participaban en diversos programas de acogida y en respuesta al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para dejar claro que "Vox jamás ha planteado revocar estas licencias a los hoteles" y que "no nos conformamos con parches".

"¿Por qué en vez de revocar la licencia a los hoteles no se revoca a los internos?", ha preguntado Rouco, para añadir que "quien ha entrado violando la ley, debe ser expulsado de nuestras fronteras y devuelto a su país de origen. Es de sentido común, amparado por nuestras leyes y el Estado de Derecho. La inmigración debe ser legal y ordenada".

La parlamentaria de Vox ha definido como "cruel" la "actitud del Gobierno de Aragón porque obliga a los empresarios, hoteleros que construyen sus negocios con mucho sacrificio, a cargar con el peso de las políticas desastrosas y 'pro' inmigración ilegal que el Gobierno de Jorge Azcón ha promovido con cinismo desde 2023".

DECISIÓN DE LA SECTORIAL

Ha justificado estas palabras en que, en la conferencia sectorial de julio de 2024, "la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, pudo rechazar firmemente la inmigración ilegal, pero optó por el 'sí' a la inseguridad, deterioro y colapso de nuestros barrios".

La votación en dicha conferencia sectorial provocó la salida de Vox del Ejecutivo autonómico el 12 de julio de 2024. En esta misma línea, ha criticado que el verano pasado el Departamento de Bienestar Social y Familia "buscó a toda prisa pisos en el mercado de alquiler para los nuevos inmigrantes ilegales que estamos recibiendo en este último trimestre del año".

Carmen Rouco ha tildado de "indignante" que "mientras los jóvenes aragoneses se ven expulsados del mercado de la vivienda con unos precios imposibles, el Gobierno de Aragón, en sintonía con el PSOE, pone la alfombra roja a quienes entran ilegalmente y nunca han aportado nada, priorizando a extranjeros ilegales por encima de los españoles".

Ha insistido en que es "cruel y vil" que "el Gobierno de Aragón del PP convierta a los hoteleros en chivos expiatorios", porque "es el Partido Popular quien ha echado más leña a todo el fuego encendido las mafias y las falsas ONGs que se enriquecen con estos fraudes disfrazados de ayuda humanitaria".

Al mismo tiempo, Rouco ha definido como "cobarde" el hecho de "revocar licencias para la foto, mientras despilfarra el dinero de los aragoneses en esas ONGs cómplices del tráfico humano". Ha incidido en que los hoteles La Pardina (Sabiñánigo) y Montearagón (Quicena) "están manejados ambos por APIP-ACAM".

En consecuencia, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "haga como el presidente de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca, y reduzca a cero la financiación a estas entidades que se lucran de forma inhumana del tráfico de seres humanos". "Verá como así no necesita perseguir a ningún hotel", ha afirmado.

Rouco ha asegurado dirigirse al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Balsco, para que "permitan a los pequeños empresarios trabajar en paz".

"Basta de acosarlos y ahogarles en burocracia infernal y en su lugar, deporten a los ilegales, corten el grifo a las ONGs que colaboran en el tráfico de personas y apliquen el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para devolver a los menas a sus países. Hagan como Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana y dejen de traicionar a Aragón", ha zanjado la diputada de Vox.