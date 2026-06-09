La Ruta de la Tapa Mudéjar ofrece gastronomía, patrimonio y visitas teatralizadas durante diez días en Zaragoza

Presentación de la Ruta de la Tapa Mudéjar de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de la Tapa Mudéjar celebrará su sexta edición, del 11 al 21 de junio en Zaragoza, con la participación de quince establecimientos distribuidos en seis zonas de la ciudad vinculadas al patrimonio mudéjar, que estará acompañada de visitas teatralizadas.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y une gastronomía, patrimonio cultural y promoción turística.

La consejera municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, han presentado esta iniciativa que cumple seis ediciones dada la buena respuesta del público.

En rueda de prensa, Sara Fernández, ha trasladado estar "encantada" de que un año tan especial como este porque se celebran los 25 años de la declaración del patrimonio mudéjar, como bien de la humanidad, por parte de la UNESCO. "Es un momento muy especial porque llevamos ya varios años reivindicando el arte mudéjar de Zaragoza, por supuesto, todo ese patrimonio físico, arquitectónico, artístico que nos queda".

Sara Fernández ha explicado que el mudéjar está presente en la gastronomía aragonesa. "La forma de elaborar platos con distintos productos, que ya hace siglos se trabajaban en esta tierra son una excusa perfecta para poder disfrutar de 15 propuestas de distintos cafés y bares del entorno de estos espacios arquitectónicos", ha indicado.

CERÁMICA ESPECIAL

Durante diez días, zaragozanos y visitantes podrán disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas en bares y restaurantes situados en el entorno de San Pablo, La Magdalena, Don Jaime I, la Iglesia de San Miguel, la plaza del Pilar y el Torreón de la Zuda. Los precios de las tapas irán de 3 a 5,50 euros, mientras que las raciones tendrán un coste de entre 6,90 y 9 euros.

Por su parte, Marteles ha informado de que, además de mantener e incrementar la oferta gastronómica y los itinerarios de las diferentes rutas programadas, todos los participantes presentarán sus tapas y sus raciones en un soporte propio elaborado, por ocasión por Pizco cerámica.

Se trata de platos únicos, elaborados en arcilla refractaria y horneados a 1.280 grados centígrados, que aportan un toque artesanal y conectan la propuesta gastronómica con una de las señas de identidad cultural de Zaragoza. En esta edición, las piezas han sido realizadas por la artesana, Bárbara Crespo Pinilla, de Cerámica Artesanal PIZCO

"Visitantes y zaragozanos podrán descubrir la mejor gastronomía de una de las señas de identidad cultural zaragozana en los distintos establecimientos participantes. Al tradicional formato de etapa con el que nació esta iniciativa se ha incorporado, hace dos años, el formato de ración que se mantiene incrementa dada la aceptación que ha tenido en el público consumidor", ha señalado José María Marteles.

Como ejemplo de la gastronomía que se podrá consumir, el establecimiento La Pollería ha elaborado la 'alganchofa' que fusiona el arte con la gastronomía mudéjar y es una alcachofa confitada con un humus con remolacha, que mezcla las culturas mudéjar y la actualidad con un poquito de pesto, un toque crujiente y un poquito de mostaza y miel.

A todo ello se suma la oferta cultural propuesta formada nuevamente por seis rutas de las que cuatro son temáticas y dos teatralizadas

DIBUJANTES

La Ruta de la Tapa Mudéjar contará además con la colaboración de la asociación 'De vuelta con el cuaderno'. Varios cuadernistas ilustrarán los itinerarios de las diferentes rutas programadas y las propuestas gastronómicas de los establecimientos participantes.

Asimismo, la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar acogerá de nuevo una exposición con el trabajo realizado en la edición anterior.

Además, esta iniciativa complementa del 12 al 14 de junio al Mercado Medieval de las Culturas que se celebra en el entorno de la plaza del Pilar y La Seo.

VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS

La programación se completará con diferentes visitas gratuitas organizadas en colaboración con Gozarte, que se desarrollarán durante los días de celebración de la ruta. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Gozarte.

Entre las actividades previstas se encuentra la visita 'Joyas del mudéjar', que recorrerá el ábside de la Seo, el muro de la Parroquieta, la fachada de la Magdalena y el exterior de San Miguel. Tendrá lugar los sábados 13 y 20 de junio, a las 19.00 horas, con salida desde la plaza de La Seo.

También se celebrará la visita teatralizada 'Bajo la luna mudéjar', en torno a la Seo, el barrio de la Magdalena y la antigua judería. Se desarrollará los sábados 13 y 20 de junio, a las 20.30 horas, con salida desde la puerta de la Seo.

La tercera propuesta será 'La Zaragoza de las tres culturas', prevista para los domingos 14 y 21 de junio, a las 11.00 horas, con salida desde la puerta principal del Pilar.

Los establecimientos participantes se pueden encontrar en la web 'https://cafesybares.com/vi-ruta-mudejar/'.