Sabés (PSOE) acusa a Azcón de usar San Jorge para hacer un mitin del PP

HUESCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas oscenses, Fernando Sabés, ha criticado que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "ha convertido la celebración del Día de San Jorge en un mitin del PP y ha vendido una realidad que está muy alejada del día a día de los vecinos de la provincia".

En palabras de Sabés, Jorge Azcón ha ofrecido un discurso "excesivamente triunfalista" en el que "ha perdido una gran oportunidad para hablar de futuro, de proyectos y nuevas inversiones en el Alto Aragón".

En este sentido, ha recordado que ese "momento excelente y de avances del que ha hablado Azcón se debe al trabajo de los gobiernos socialistas anteriores" y ha considerado que "el PP vive de las rentas de lo que ha hecho el PSOE".

Ha puesto como ejemplos los fondos europeos, "de los que se ha nutrido hasta ahora su fracasado Plan Pirineos", o el Plan Extraordinario de Carreteras, impulsado por el anterior Ejecutivo autonómico.

"Más allá de eso no hay nada: prometió presupuesto para autonómicas como la que atraviesa Tardienta, la que une Albalate y Esplús o la que va de Monzón a Santalecina, y no ha hecho nada más que prometer y prometer. No hay máquinas trabajando y los vecinos siguen esperando", ha precisado.

"IMPOSTADA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

No obstante, para el líder del PSOE Huesca, "lo peor del discurso de hoy ha sido su impostada defensa de los servicios públicos". A su juicio, "es vergonzoso que el presidente de Aragón venga a Huesca a erigirse como adalid de lo público cuando está desmantelando el Hospital de Barbastro, ha cerrado consultorios médicos en el medio rural, habla de otros que ni existen, y faltan profesores y auxiliares de educación especial en muchos colegios". "Son solo unos ejemplos de que Jorge Azcón vive más cerca de Madrid que de la realidad del territorio", ha añadido.

Sabés ha calificado como "selectiva y sectaria" la visión ofrecida por Azcón al hablar de regadíos y como "bochornoso" que acuse al Gobierno de España de falta de implicación cuando la provincia de Huesca cuenta con la "mayor inversión en modernización desde 2018" y Aragón es "la segunda comunidad en cuantía de inversiones".

"Poco o nada podemos esperar de ese futuro tan maravilloso que ha dibujado", ha apuntado el también portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, ya que "su proyecto estrella sigue siendo recortar mientras habla sin pudor de la despoblación, de la vertebración territorial o de la identidad aragonesa que él mismo se está encargando de destruir". "Prefiere sacar banderas a la calle, aunque estén mal, que ponerse a trabajar. Sólo hay que fijarse en la que colgó el domingo en el Pignatelli", ha apostillado.

Sabés ha remarcado que la obligación de las instituciones es "velar por todos sus ciudadanos" y, por contra, Azcón "sólo piensa en unos pocos" porque "privatiza poco a poco la sanidad y especula abiertamente con la vivienda mientras ofrece discursos que parecen más un mitin político que un acto institucional".

"Vende titulares con gran aspaviento, continúa instalado en el enfrentamiento y sigue despreciando las inversiones del Gobierno Central para intentar tapar su falta de proyecto y acción en la provincia de Huesca", ha finalizado.