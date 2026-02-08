Sabés (PSOE) llama a votar para "elegir las políticas que se van a desarrollar en los próximos cuatro años"

El cabeza de lista del PSOE por Huesca, Fernando Sabés, ha votado en San Esteban de Litera.
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 13:02
HUESCA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE por el Alto Aragón, Fernando Sabés, ha votado en la localidad de San Esteban de Litera. A su llegada al colegio electoral, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para ejercer su derecho a voto y elegir el futuro de nuestra tierra y de las políticas que se van a desarrollar durante los próximos cuatro años a través del Gobierno de Aragón que saldrá hoy de las urnas".

Sabés ha agradecido "a los 620 apoderados e interventores que hoy representan al PSOE en todos los centros de votación del Alto Aragón. Su trabajo a lo largo de esta intensa jornada es imprescindible".

