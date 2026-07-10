Sabés (PSOE) pide al Gobierno de Aragón que colabore con Cataluña para impulsar la conexión Zaragoza-Lleida por Monzón

Archivo - El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés. - PSOE. - Archivo

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha pedido al Gobierno de Aragón que aproveche el impulso del Gobierno de Cataluña a la red de cercanías ferroviarias y colabore para extender la línea Lérida- Monzón hasta Zaragoza. Así lo ha dicho Sabés tras conocer que el gobierno catalán ha incorporado en su Plan de Servicios Ferroviarios 2030-2040 la estación de tren de Monzón como final de la línea que sale de Lérida y recorre otras localidades oscenses.

"La propuesta del gobierno catalán de prolongar la línea de cercanías de Lleida hasta Monzón es una buena noticia que debe aprovecharse por parte del Gobierno de Aragón para garantizar paradas también en Binéfar y en Tamarite", ha añadido Fernando Sabés. "El Gobierno de Azcón debería comprometerse con la movilidad de la provincia de Huesca, con esa necesaria recuperación de servicios ferroviarios entre Zaragoza, Monzón, Binéfar y Lleida".

Ha señalado que "esto es lo que le pedimos desde el Partido Socialista: el compromiso del Gobierno de Aragón y que se ponga a trabajar para desarrollar esas cercanías de Lleida y que pueda permitir incorporar paradas en la provincia de Huesca y recuperar servicios tan necesarios para todo el Alto Aragón".

Sabés ha continuado diciendo que "la línea entre Zaragoza y Lérida por Monzón permitirá reforzar toda la zona oriental de la provincia, necesario para aprovechar e impulsar la plataforma logística de Tamarite, impulsada precisamente por gobiernos socialistas, y reforzar el desarrollo industrial de esta parte de la provincia oscense, muy importante en el PIB altoaragonés".

El socialista ha pedido al gobierno PP-Vox en Aragón que deje la confrontación y "muestre que trabaja por mejorar las comunicaciones en Aragón". "Tiene una oportunidad de oro porque nuestros vecinos catalanes están trabajando ya para impulsar las conexiones ferroviarias entre Lérida y la provincia de Huesca y con voluntad del gobierno aragonés esta línea podría extenderse hasta Zaragoza", ha añadido Sabés.

El PP y Vox rechazaron el pasado mes de mayo en las Cortes de Aragón la enmienda del PSOE que proponía avanzar en la conexión Zaragoza-Lleida por Monzón. Sabés ha pedido al gobierno aragonés que rectifique en aras a colaborar y coordinar. "Es fundamental la cooperación institucional, planificación y compromiso", ha dicho Sabés y ha propuesto al Gobierno de Jorge Azcón "trabajar conjuntamente para avanzar en la conexión Zaragoza-Lleida por Monzón, fundamental para la zona oriental del Alto Aragón".

Asimismo, ha recordado que el PSOE defiende la colaboración con el Ministerio de Transportes y con otras administraciones para "estudiar la demanda real de viajeros e impulsar un verdadero servicio de proximidad por tren entre Huesca y Zaragoza".