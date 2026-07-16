Sabés (PSOE) sostiene que el Gobierno aragonés no respeta la autonomía municipal al negarse a declarar zonas tensionadas

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE Alto Aragón celebrada este miércoles. - PSOE ALTO ARAGÓN

HUESCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado el "desinterés" del PP en Aragón y en la provincia de Huesca por solucionar los problemas de vivienda y ha criticado al Gobierno de Aragón "porque abandona a su suerte a municipios que urgen de vivienda".

Lo ha dicho tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial de ayer miércoles, en la que se abordó la necesidad de vivienda asequible en la provincia de Huesca, sobre todo en las zonas con más necesidad, como el Pirineo o el eje del Cinca, por su desarrollo logístico y empresarial.

Durante la reunión se abordó cómo los ayuntamientos tienen que estar haciendo frente al problema de la vivienda y se puso de ejemplo municipios como Aínsa, Ansó o Biescas que precisamente están trabajando en iniciativas novedosas para atender las necesidades de vivienda.

"Sorprende que el Gobierno de Aragón responda de forma tan rápida y de forma tan taxativa que no, que no acepta la propuesta de los ayuntamientos de Aínsa y de Biescas de declarar zonas tensionadas en sus términos municipales, fundamentalmente porque son dos municipios, como buena parte de los municipios de Aragón, que tienen un problema muy serio de acceso a la vivienda", ha dicho Sabés.

Ante esta negativa, el secretario general del PSOE altoaragonés ha dicho que "pensamos que fundamentalmente el Gobierno de Jorge Azcón entiende la vivienda como un negocio, un negocio para los de siempre, para aquellos que utilizan aspectos tan básicos y tan necesarios como la vivienda para sacar una rentabilidad económica".

Ha asegurado que la situación en muchos puntos de la provincia es límite y ha destacado el trabajo y el gran esfuerzo que realizan los alcaldes y alcaldesas de estos municipios para atender las necesidades de vivienda.

REIVINDICA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Sabés ha recordado que la Ley Estatal de Vivienda permite reducir los precios del alquiler como se está viendo en otras zonas y en otros territorios fuera de la comunidad autónoma de Aragón donde se está aplicando.

"Son los alcaldes y alcaldesas quienes gestionan, quienes trabajan; el gobierno aragonés sólo pone piedras en el camino", ha dicho. Sabés ha reprochado "el desprecio del gobierno aragonés a la autonomía municipal, y lo que es más grave, la complicidad de Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, que secunda los dictados de Azcón sin defender el trabajo y la autonomía de los ayuntamientos".

La negativa del gobierno aragonés de aplicar la ley estatal de vivienda y declarar zonas tensionadas ha suscitado las quejas de municipios afectados. "Azcón prefiere la confrontación", ha asegurado el socialista.