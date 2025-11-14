El Sáhara, Sudán, Gaza y Cuba, destino de los 350.000 euros de ayuda humanitaria de las administraciones aragonesas

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón ha dado luz verde este viernes, en su última sesión del año 2025, a 350.000 euros adicionales de ayuda humanitaria, que irán destinados a proyectos en el Sáhara Occidental, Sudán, Sudán del Sur, Gaza y Cuba.

Así lo han acordado las tres principales instituciones de la Comunidad --Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza--, a las que se han sumado en esta ocasión los ayuntamientos de Huesca y Ejea de los Caballeros.

El Gobierno autonómico aportará 138.240 euros; la DPZ, 130.000 euros; y el Consistorio zaragozano, 70.000. Los ayuntamientos de Huesca y Ejea aportarán 6.000 y 5.000 euros respectivamente para completar la financiación de aquellos proyectos que lo necesiten.

DPZ Y AYUNTAMIENTO: SÁHARA Y SUDÁN

La DPZ financiará dos proyectos con un total de 130.000 euros, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la diputada delegada de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, quien ha precisado que la mitad de la aportación --65.000 euros-- irá destinada a ayuda humanitaria --alimentación y servicios básicos-- para la población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia), a través de la Media Luna Saharaui.

Marín, quien ha recordado que este viernes se cumplen 50 años de los Acuerdos de Madrid, en los que España "abandonó" al pueblo saharaui sin concederle su derecho a la autodeterminación, ha concretado que este proyecto se centra principalmente en las necesidades básicas de estos refugiados, que sufren ahora problemas de desnutrición y médicos por la falta de alimentos.

"Ahora mismo hay muchísimas mujeres con anemia y el 30% de los niños y niñas están en procesos de desnutrición graves", ha alertado, a la vez que ha recordado que la ayuda al Sáhara Occidental se ha reducido hasta en un 90%, por lo que "es importante que la cooperación descentralizada de Aragón actúe allí".

Los otros 65.000 euros de la aportación de la institución provincial servirán para sufragar otro proyecto humanitario en Sudán del Sur, donde hay casi 12 millones de personas desplazadas por un conflicto bélico en Sudán que lleva dos años y que está provocando "hambruna, violencia y violación de los Derechos Humanos".

"Desde Diputación Provincial vamos a seguir trabajando en cooperación, vamos a seguir ayudando de forma humanitaria a todos los países que en estos momentos se encuentran en graves situaciones", ha zanjado.

En cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, el consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha señalado que la ayuda humanitaria municipal también tendrá como destino el Sáhara y Sudán del Sur.

Así, 23.890 euros servirán para completar los fondos del proyecto que también apoya DPZ en los campos de refugiados saharauis, mientras que los dos de Sudán del Sur son más concretos: uno va dirigido a apoyar a las familias desplazadas que se han visto obligadas a dejar sus aldeas por la violencia que asola este país, a las que se ayuda con alimentos o herramientas agrícolas, y otro a las mujeres que viven en las aldeas remotas de Tonj (Sudán del Sur) sudanesas, que también padecen "problemas serios".

El primero de estos proyectos, que desarrolla la ONG Solidarity with Sudan, contará con 16.009 euros, y el segundo, de las Hermanas Salesianas, recibirá 30.100 euros. La situación que atraviesa este país africano es "un problema muy serio, muy grave y con poca visibilidad en los medios", ha agregado Mendoza.

GOBIERNO DE ARAGÓN: GAZA Y CUBA

Por su parte, el portavoz de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Fernando Pérez, ha detallado que esta última reunión del año suele servir para redirigir todos aquellos fondos de cooperación al desarrollo que todavía están sin ejecutar, después de que en convocatorias previas se centrarán en la crisis humanitaria que sufre la población civil de la Franja de Gaza, tras dos años de continuos bombardeos por parte del Ejército de Israel.

Pérez ha concretado también el destino de los fondos aportados por el Gobierno de Aragón, que financiará con 100.000 euros un proyecto de Unicef centrado en atender a mil niños menores de cinco años y mujeres embarazadas en Gaza, con el objetivo de mejorar su estado nutricional en un contexto de extrema emergencia.

La aportación se completa con otros 38.240 euros para la entidad Juan Ciudad en Cuba, que se propone reconstruir el centro sociosanitario San Juan de Dios, un hospital psiquiátrico afectado por el huracán Melissa, que azotó la isla hace dos semanas.

Durante el encuentro, el Comité ha recordado que las necesidades humanitarias siguen siendo críticas en los cinco países priorizados, donde el Sáhara afronta un déficit alimentario que afecta al 90% de la población tras un recorte del 40% de la ayuda internacional; Palestina sufre la falta de acceso real a la ayuda humanitaria en un contexto de bloqueo y desplazamiento; Sudán y Sudán del Sur viven una emergencia marcada por violencia, desnutrición y carencia de agua potable que afecta a millones de personas; y Cuba mantiene medidas de prevención tras los recientes fenómenos meteorológicos que han dañado infraestructuras esenciales.

El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada para canalizar la solidaridad aragonesa hacia las zonas más afectadas por crisis humanitarias internacionales y reforzar el papel de Aragón como referente en cooperación descentralizada.