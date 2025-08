Sale a concurso el proyecto de reconversión de uno de los cacahuetes de la Expo de Zaragoza en una universidad privada

ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Expo Zaragoza Empresarial ha aprobado este viernes sacar a concurso la redacción del proyecto de reconversión de uno de los cacahuetes del recinto Expo --el edificio Ebro 4-- en un centro de formación universitaria privado, a la espera de que la empresa solicitante, The Power, reciba las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En rueda de prensa, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien ha insistido en que la operación tendrá una "rentabilidad alta" para las arcas aragonesas, ha explicado que la reconversión del edificio contempla la eliminación de la envolvente, de la compartimentación y de las instalaciones que aún quedan del periodo en el que fue pabellón de la Expo 2008, manteniendo la estructura actual, pero adaptándola al nuevo uso formativo.

Así, se prevén más de 50 aulas de diferente tamaño, 20 laboratorios docentes, 15 laboratorios de investigación, dos salas de 'streaming', un plató de grabación, despachos y espacios de secretaría, administración y dirección. Incluirá también un salón de actos con capacidad para 1.200 personas, una biblioteca y una cafetería, entre otras estancias.

El presupuesto de licitación para la redacción de este proyecto es de 148.000 euros más IVA y el plazo para la redacción será de siete meses. En cuanto a las obras, la previsión es iniciarlas a principios de 2027 para que estén terminadas a mediados de 2028 y se puedan estrenar en el curso universitario 2028-2029.

López ha reiterado que en el Gobierno de Aragón están "pendientes" de las autorizaciones que tiene que obtener la empresa solicitante, por lo que ajustarán el ritmo de redacción del proyecto y de ejecución de las obras a la consecución de todos los requisitos legales exigibles para la creación de un campus universitario.

De este modo, si la nueva universidad privada cumpliera con los requisitos legales para ejercer dicha actividad, el contrato incluirá "una rentabilidad importante" y una duración de "bastantes años", sin que se hayan ofrecido cifras concretas por el momento, para "la prestación de un servicio necesario en estos momentos de expansión de dinamismo y de inversión en la comunidad autónoma y de generación de titulaciones necesarias para afrontar las grandes e importantes inversiones y necesidad de personal que las empresas tienen", ha añadido.

"RENTABILIDAD ALTA"

"Tenemos una propuesta o un borrador de contrato en el que ya les anticipo que la rentabilidad que pretende obtener la sociedad es una rentabilidad alta que me van a permitir que no que no diga en estos momentos porque todavía está en negociaciones", ha esgrimido el consejero, quien ha admitido que la sociedad entra en un "riesgo ventura" con la redacción del proyecto.

El volumen de la inversión, ha continuado, será "importante" --entre 15 y 20 millones de euros--, por lo que López ha recalcado que es "obvio" que las actuaciones sólo se ejecutarán "si hay garantías suficientes desde el punto de vista de la capacidad económica de la empresa que lleve adelante la actuación para llevar adelante la universidad privada", así como que se pueda asegurar el pago de un alquiler durante "un número de años suficiente que haga rentable la operación".

A este respecto, ha dejado claro que, mientras en la adecuación de la Torre del Agua "la rentabilidad no es lo más importante", en el caso de este cacahuete, al tratarse de una actividad privada, "la sociedad tiene que garantizarse una rentabilidad suficiente" dado el volumen de la inversión previa.

Por tanto, López ha resumido que, por el momento, hay una empresa interesada en poner en marcha un campus universitario privado en uno de los cacahuetes de la Expo, que el Gobierno de Aragón está en contacto con esta universidad privada en lo relativo a las necesidades en torno a su ubicación y esta con el Ministerio para obtener las autorizaciones correspondientes.

"Estamos hablando de un proyecto que está en fase absolutamente embrionaria", ha recalcado, consciente de "la dificultad" existente al estar este centro pendiente de las habilitaciones necesarias para desarrollar su actividad.

"Hay interés en ese cacahuete como hay interés en algunos más", ha agregado, en referencia a que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) se va a trasladar al mayor de ellos y a una negociación "confidencial" que mantienen con "una empresa de referencia nacional e internacional" para instalarse en otro de los que siguen sin uso.