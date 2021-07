El Salón del Cómic vuelve a Zaragoza en diciembre tras el parón por la pandemia

El cartel del evento es obra de la ilustradora zaragozana Sara Jotabé

ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de Zaragoza volverá a la Sala Multiusos del Auditorio de la capital aragonesa, tras el parón obligado por la pandemia, entre los días 17 y 19 de diciembre, en su edición número veinte.

En rueda de prensa este lunes, el consejero municipal de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, ha mostrado su satisfacción por recuperar este evento en el calendario social de la ciudad y ha subrayado que se desarrollará bajo el cumplimiento de todas las medidas sanitarias previstas en esas fechas, "como se está haciendo en todas las actividades organizadas desde los centros cívicos".

Para ello, se reducirá el número de expositores, aunque se contará con una representación "amplia" del mundo de la viñeta, ha matizado Rodrigo, al tiempo que ha señalado que, para cumplir con las limitaciones de aforo, los participantes serán directamente invitados por la organización para no sobrepasar el número de personas en la Sala.

De esta forma, la vigésimo edición del salón del cómic, que reúne a los artistas españoles más relevantes de la ilustración nacional, además de librerías, editoriales, fanzines y colectivos, volverá a la ciudad, después de que el año pasado fuera suspendido ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Asimismo, el consejero ha resaltado el proceso participativo con el que se lleva a cabo la organización del certamen, en el que participan colectivos, aficionados y profesionales del cómic con reuniones celebradas durante el primer semestre. El resultado de esta colaboración es uno de los salones del cómic "más importantes de nuestro país y el único entre los grandes de gestión íntegramente pública", ha enfatizado.

El evento está organizado por el Servicio de Centros Cívicos, en colaboración con la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y con la participación de asociaciones, colectivos, librerías, editoriales, autores y expertos del mundo del cómic de Aragón.

Por su parte, el responsable de Centros Cívicos, Antolín Teres, ha destacado el "gran nivel" de los artistas que se concentrarán en estas tres jornadas en torno al mundo del cómic y ha declarado que están "siendo prudentes" en cuanto a la programación de actividades complementarias al evento, como las exposiciones, en función de cómo esté la situación sanitaria en diciembre.

En esta línea, Teres ha anunciado que en esta edición no habrá salas de conferencias para contar con más espacio en la Multiusos y así poder mantener la separación adecuada entre los stand. Además, ha dicho que a partir de septiembre se empezarán a conocer los ilustradores que visitarán el Salón, así como el resto de detalles.

CARTEL

Este lunes también se ha presentado el cartel que será imagen del XX Salón del Cómic de Zaragoza, cuya autora es la ilustradora zaragozana Sara Jotabé.

El consejero municipal de Participación ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el "fomento del talento local" a la hora de escoger a Jotabé para dar vida a el cartel, de quien ha destacado su "joven y prolífica" carrera.

La autora del cartel del XX Salón del Cómic de Zaragoza, Sara Jotabé, se ha mostrado "emocionadísima" por ser la ilustradora de la imagen de este evento "tan especial". Jotabé ha asegurado lo siguiente: "He crecido soñando con estar en el Salón y me he pegado la vida entera dibujando, soñando con estar ahí. Ahora soy quien ha hecho el cartel y, además, de una edición tan especial".

Jotabé ha contado que para crear la ilustración se ha inspirado en la gente "maravillosa" que se reúne allí: editores, críticos, ilustradores, fanzines, "dibujantes veteranos que enseñan su amor por los tebeos a los jóvenes".

En el centro del cartel se ve representada a una joven autora en su estudio durante el proceso de creación, rodeada por un editor, "que también podría ser un librero", unos jóvenes aficionados al manga y la cultura japonesa y esa transmisión de una generación a otra del amor por el cómic", ha concluido.

Sara Jotabé (Zaragoza, 1993) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza. Compagina su labor como ilustradora y redactora en medios digitales con la creación de cómics, además de ser la presidenta de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic.

Tras lanzar su primer fanzine en 2015, 'Una chica rara', debuta en 2016 en el cómic de largo formato con 'Pajas Mentales' (LetraBlanka). En esta misma editorial, repitió en 2017 con 'Diario de una vida de mierda'.

Ha trabajado y colaborado con 'The Huffington Post', el Instituto Aragonés de la Juventud, 'Heraldo de Aragón' y 'Diario de Teruel', entre otros.

Además, ha recibido numerosos galardones entre los que destacan el premio cartel anunciador de Las Bodas de Isabel de Segura 2019 o el Premio Mejor Viñetista de Aragón, Premios TRAN 2018.

Entre sus trabajos más recientes, se encuentra la exposición 'Viñetas por la Igualdad y Contra la Violencia de Género', el webcómic 'Tupper para Tres' (Fandogamia Editorial), las tiras cómicas por la visibilización de las situaciones cotidianas de las mujeres con discapacidad con Amanixer, así como los carteles para la VI Feria del Libro y el Cómic de Teruel o el III Salón Hispano-Francés de Cómic de Jaca.

En la actualidad, trabaja en el webcómic 'Tupper para Tres' (Fandogamia Editorial) y en la novela gráfica 'Quiero Ser Como Tú', la cual publicará Panini a finales de este mismo año.