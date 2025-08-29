Salud adolescente en Aragón: Estudio revela falta de sueño y desayuno en jóvenes

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, y la jefa de servicio de Planificación, Determinantes y Promoción de la Salud, Mercedes Febrel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada diez adolescentes aragoneses duerme cinco horas o menos entre semana y una cuarta parte de los jóvenes entre 11 y 18 años nunca desayuna de lunes a viernes.

Así se desprende del informe 'Comportamiento saludable de los niños en edad escolar', una encuesta sobre los hábitos de vida en los adolescentes que ha presentado este viernes en rueda de prensa la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán.

Este estudio se realiza cada cuatro años en 45 países o regiones de Europa, Asia Central, Estados Unidos y Canadá, y España participa desde 2002. El último informe, publicado este año 2025, contiene los datos correspondientes a la encuesta realizada en 2022 en estudiantes de 11 a 18 años, participando un total de 33.630 estudiantes españoles, de ellos 1.046 aragoneses.

El objetivo de este estudio es conocer los hábitos de salud de niños y adolescentes, sus indicadores de salud, su bienestar físico y psicológico, y otras características de sus contextos sociales.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha destacado que estos resultados, junto con los de otras encuestas y estudios científicos, "son muy relevantes porque ofrecen el diagnóstico de situación con el que fijamos las prioridades en las actuaciones y programas, no sólo de promoción de la salud o de la política sanitaria en general".

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Con respecto a los hábitos de sueño, uno de cada diez adolescentes declara dormir cinco horas o menos entre semana y solamente uno de cada dos adolescentes de 11 y 12 años duermen el número de horas óptimo para su edad, que debería ser algo superior a las 8 horas diarias. A los 17 y 18 años, sólo una cuarta parte duerme 8 horas al día.

Destaca especialmente la falta de sueño entre las chicas estudiantes de 17 y 18 años, ya que más de la mitad duermen 6 horas diarias o menos en un tramo de edad en el que la mayoría de ellas están cursando segundo curso de Bachillerato.

En el ámbito de la alimentación, destaca que uno de cada cuatro estudiantes entre 11 y 18 años nunca desayuna entre semana, cifra que alcanza casi el 30% en los estudiantes con baja capacidad adquisitiva.

También sobresale el bajo consumo de frutas y verduras: En Aragón el 11,4% de adolescentes encuestados consumen verduras o vegetales una vez por semana o menos, y un 7,6% de los adolescentes con capacidad adquisitiva baja declara no consumir nunca verduras. En cuanto a la fruta, casi el 20% de los adolescentes nunca consumen fruta o lo hacen como máximo una vez a la semana.

Según declaran los encuestados, en el año 2022, el 15,4% de los adolescentes consumía bebidas energéticas con regularidad, entre dos días a la semana y varias veces al día. Este porcentaje es del 19,8% entre 17 y 18 años.

Según ha detallado Nuria Gayán, otros datos sobre la cuota de mercado de estas bebidas sugieren que en los últimos años la tendencia de consumo va en aumento.

IMAGEN CORPORAL Y DEPORTE

En cuanto al peso y la imagen corporal, uno de cada dos encuestados considera que tiene la talla adecuada, y uno de cada cuatro se sienten frustrados con su apariencia física, cifra que aumenta a una de cada dos entre las chicas de 17 y 18 años.

En general, las chicas son las que sienten una peor percepción corporal y los chicos declaran seguir más dietas para ganar o perder peso o volumen corporal --un 33,6% frente al 13,1% de las chicas--.

La actividad física moderada o vigorosa entre los estudiantes adolescentes experimenta un gran descenso a partir de 13 años y llega a su nivel más bajo a los 15-16 años, con un 15% en chicos y un 5% en chicas.

En los chicos, vuelve a aumentar a partir de los 16 años y llega al 30% a los 17 y 18 años, mientras que en las chicas no llega a recuperarse y experimenta solamente un pequeño repunte, quedando por debajo del 8% a los 17 y 18 años.

La actividad física fuera del horario escolar es más del doble en las familias con capacidad adquisitiva alta --44,1%-- que en las de capacidad baja --20,5%--.

Además, uno de cada cuatro adolescentes está sentado mucho o casi todo el tiempo en su tiempo libre, evolucionando el sedentarismo con la edad de forma inversa a la actividad física.

En relación con el uso de medios electrónicos, uno de cada cinco adolescentes había sentido en el último año que no podía pensar en otra cosa que no fueran medios de comunicación social. El uso intensivo fue más alto entre las chicas (23,6%) que entre los chicos (18,7%).

RELACIONES SEXUALES

En cuanto a la conducta sexual, 6 de cada 10 jóvenes tuvieron su primera relación sexual completa con 15 años o menos. Entre las chicas de 15 a 18 años, cerca del 21% había utilizado la píldora del día después. El 53,8% de las chicas y el 65,6% de los chicos declaró haber utilizado preservativo en su última relación sexual.

En este aspecto, Nuria Gayán ha recordado el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual en Aragón y en toda Europa, y la importancia de la concienciación sobre el uso del preservativo.

Otros aspectos recogidos en esta encuesta se refieren al bienestar, la soledad y otros aspectos relacionados con las relaciones sociales y familiares.

El sentimiento de soledad a lo largo de todo un año afectó a 1 de cada 7 adolescentes, teniendo su cifra más alta entre las chicas de 17 y 18 años, con más de 1 de cada 5.

La directora general de Salud Pública ha realizado un llamamiento a las familias para que estén más atentas a las horas de sueño de sus hijos e hijas, a sus hábitos alimentarios y, en general, a la comunicación y el apoyo familiar, que son indispensables: "La colaboración de las familias es imprescindible para el éxito de las políticas de las Administraciones Públicas en la promoción de la salud en estas edades", ha concluido.