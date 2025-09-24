El Salud construirá un nuevo Hospital 'Royo Villanova' con una inversión de más de 200 millones de euros

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón construirá un nuevo Hospital Universitario 'Royo Villanova' con una inversión de más de 200 millones de euros para atender a los más de 200.000 habitantes de la margen izquierda de la ciudad de Zaragoza, ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes de Aragón.

"Vamos a construir un nuevo centro de referencia para el Sector I que estará a la altura de las necesidades del siglo XXI, marcando un antes y un después en la sanidad aragonesa", ha asegurado Azcón.

De esta manera, el Gobierno de Aragón da, en palabras del presidente Azcón, "respuesta a una histórica demanda vecinal", al promover la construcción del primer hospital público en la ciudad de Zaragoza desde la creación de la Comunidad Autónoma.

Este nuevo centro de referencia para el Sector Zaragoza I sustituirá al actual Hospital Universitario 'Royo Villanova', situado en el barrio de San Gregorio, que es el mayor hospital del sector sanitario Zaragoza I y, junto con el Hospital Nuestra Señora de Gracia y el Centro Médico de Especialidades 'Grande Covián', da cobertura a la población de la margen izquierda del Ebro, que se ha multiplicado por cinco desde que el hospital se integró en el SALUD, en 2002.

El hospital actual tiene unas limitaciones de superficie incompatibles con las normativas y las necesidades asistenciales sanitarias del siglo XXI. Además, una reforma del edificio debería realizarse mientras se mantiene la actividad asistencial, lo que resulta muy incómodo para pacientes, familiares y trabajadores, ha continuado Azcón.

Por otro lado, cualquier proyecto debería adaptarse a las características arquitectónicas del actual inmueble, catalogado como "edificio de fachada protegida".

Por todo esto, el actual Gobierno de Jorge Azcón ha considerado que la construcción de un edificio nuevo es la solución más óptima por tres razones: Garantizar a los usuarios una mayor calidad de servicio al no tener que convivir con las obras; acortar los plazos de la obra y no tener que adaptarse a una infraestructura ya existente permite configurar un hospital del siglo XXI para ofrecer a los ciudadanos y a los profesionales unas instalaciones modernas, con tecnología puntera.

"El presupuesto de 2026 incluirá dotación suficiente para lanzar la redacción del proyecto del nuevo Royo Villanova. Aunque no es posible concretar al detalle el coste definitivo del centro antes de contar con el proyecto, por comparativa con infraestructuras similares, estamos hablando de una estimación inversora superior a los 200 millones de euros", ha especificado el líder del Ejecutivo aragonés.

El futuro Hospital Universitario Royo Villanova es un compromiso de este Gobierno con la salud de los aragoneses. Su diseño se basará en principios de arquitectura hospitalaria fundamentada en la evidencia científica, un enfoque que busca mejorar el bienestar y la seguridad de los pacientes, así como las condiciones de trabajo de los profesionales. Se concebirá como un "ente vivo", diseñado para adaptarse a los futuros cambios demográficos y tecnológicos, garantizando un crecimiento ordenado y sostenible.

Disponer de mayor espacio permitirá mejoras significativas clave no sólo en el ámbito asistencial, sino que también repercutirá en otras áreas, como docencia e investigación, salón de actos, así como poder facilitar diseños que optimicen la atención y el flujo de los usuarios.

El nuevo centro sanitario se mantendrá acreditado para la formación especializada en Medicina Interna, Neumología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Traumatología, Urología y Enfermería de Salud Mental.

También seguirá siendo hospital de referencia de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del sector I, y recibirá rotaciones internas de los residentes de distintas unidades docentes de centros asociados, como la de Geriatría del Hospital Provincial, la unidad docente de Psiquiatría y Psicología Clínica del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y de la unidad docente de Medicina Legal y Forense de Zaragoza.

ALCAÑIZ

Asimismo, este año se llevará a cabo la apertura progresiva del nuevo Hospital de Alcañiz, donde se han invertido 130 millones de euros, de los que su Gobierno ha abonado 41 millones, el 32% del total: "Por fin Alcañiz tiene un hospital de vanguardia, a la altura de la sanidad que hoy se requiere".

"Este esfuerzo de inversor está siendo aún mayor en el hospital de Teruel, en el que el gobierno ha invertido más de 57 millones de euros".

También se han licitado las Urgencias del Hospital 'Ernest Lluch' de Calatayud y se han ejecutado "importantes mejoras" en el Hospital Universitario 'Miguel Servet', finalizándose las obras del área de Traumatología y con la reforma integral de Nefrología y Hematología, así como la inauguración de la unidad de investigadores de terapias avanzadas.

Ha recordado que el pasado mes de mayo el Salud alcanzó "un acuerdo histórico" con los sindicatos para reformar las Urgencias de Atención Primaria, que se implantará en el último trimestre de este año y "mejorará significativamente la asistencia sanitaria en Zaragoza"

Jorge Azcón ha reiterado su deseo de que Zaragoza acoja la futura Agencia Estatal de Salud Pública e impulsará la creación de un Instituto de Salud Pública de Aragón, al tiempo que trasladará a una nueva sede el Laboratorio de Salud Pública.

SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD

Tras afirmar que los anteriores responsables del Gobierno de Aragón dejaron la sanidad pública "al borde del colapso" en el marco de un "deterioro de los servicios públicos", el presidente de la Comunidad ha considerado que ahora "la imagen es bien distinta" y el Gobierno defiende "una sanidad pública de calidad".

Entre "los múltiples retos y dificultades", ha mencionado "la falta de profesionales, especialmente en el mundo rural, la próxima jubilación de una parte importante de la plantilla del Salud o las demoras que presentan ciertas especialidades".

Desde el inicio de la legislatura, el Salud ha tomado medidas para facilitar la incorporación y la retención de profesionales sanitarios, entre otras la creación de 120 plazas nuevas en las facultades de Medicina, 20 en Unizar y 100 en los nuevos estudios de la USJ, de forma que este año han comenzado este grado 365 estudiantes en Aragón. Los alumnos oscenses podrán terminar sus estudios de grado en Huesca y el Gobierno trabaja para implantar Medicina en Teruel a partir del próximo curso.

Además, se ha renovado el plan de fidelización de residentes, lo que ha permitido que 76 médicos se queden en plazas de difícil cobertura, "un modelo alabado hasta por la propia ministra de Sanidad".

Otra medida ha sido la reducción de la jornada a 35 horas y el Salud está pagando 140 millones de euros de carrera profesional, de los que 53 millones "corresponden a los recortes del anterior Gobierno". También se reducirá la tasa de interinidad con una oferta de empleo público de 1.318 plazas ya aprobada, sumando 2.847 plazas entre 2023 y 2025.

Jorge Azcón ha destacado la mejora del transporte sanitario urgente, tanto en el área salarial, un 35% más que en el convenio anterior, como por el número de vehículos, 135 de nueva adquisición.

En cuanto a las listas de espera, el Salud está haciendo "un ejercicio de transparencia y honestidad", con una reducción de 2.000 pacientes en espera, un 25% solo en el último año. En julio, la demora media para ser intervenido era de 132 días, el tercer mejor dato de los últimos cinco años y "nuestros ciudadanos hoy esperan 16 días menos que cuando este Gobierno llegó al Pignatelli".