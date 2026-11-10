El Salud tendrá un presupuesto de 3.030 millones, "reflejo de la prioridad asistencial y la inversión", dice Sanz

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Servicio Aragonés de Salud se elevará en 2027 a 3.030 millones de euros, de un total de 3.182 millones del Departamento de Sanidad, "reflejo de la prioridad asistencial y la inversión", ha afirmado este martes el consejero del área, Ángel Sanz, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón para presentar las cuentas del año próximo.

Son 418 millones de euros más que el de 2024, un 15 por ciento más y 633 millones más que en 2023, ha expuesto el titular de Sanidad, quien ha observado que el Salud concentra el 95 por ciento del presupuesto del Departamento.

Del presupuesto del Salud ha destacado los 1.619 millones de euros del Capítulo 1 para reforzar la capacidad de sostenimiento de las plantillas y la actividad asistencial, y los 857 millones del Capítulo 2, donde se concentran los suministros y el material sanitario. El área de Salud Mental se presupuestará en 15,74 millones de euros y se destinarán 21 millones a conciertos y subvenciones, entre otros objetivos para reducir la lista de espera de cirugía menor.

Otras partidas son las de farmacia extrahospitalaria, con 455 millones de euros y la dotación de 92,5 millones para obras como los nuevos centros de salud de Cuarte de Huerva, Zuera, Utebo y Arcosur o la ampliación del de Caspe. Se reformarán las Urgencias de Calatayud con 6,3 millones y se impulsará el proyecto del nuevo Royo Villanova con 5 millones de euros.

El presupuesto de la estructura administrativa de Sanidad asciende a 121 millones de euros, un 20% menos que en 2024, debido a la finalización de los proyectos dotados con fondos europeos MRR.

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud estará dotado con 18 millones de euros, 10% más que en el anterior presupuesto, y el Banco de Sangre y Tejidos con 12,3 millones, diez puntos más que en 2023.

En cuanto a la secretaría general técnica, el crédito presupuestario se sitúa un 3,9 por ciento por encima del de 2024 y un 0,3 por ciento mas que en 2023, "señal de la estabilidad de la estructura de soporte".

La Dirección General de Inspección y Política Sanitaria contará con 33 millones de euros, destinados a actuaciones como el control y la garantía de derechos. Se elaborará un nuevo plan anual de inspección y se habilitará una partida para transporte sanitario.

En el área de Dirección y Docencia, el presupuesto propio alcanza los 10,19 millones de euros. "La planificación y ordenación de los recursos de formación y docencia conectan con una financiación estable de los organismos ejecutores", ha apuntado Sanz, quien ha avanzado que se acreditarán como universitarios los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y Nuestra Señora de Gracia, este último de Zaragoza, al tiempo que se actualizará el mapa sanitario.

La Dirección General de Salud Pública tendrá un presupuesto de 53,6 millones de euros, un 5,4% más que en 2024 y un 14% más que en el último presupuesto del anterior Gobierno, el de 2023. Se implementarán actuaciones de vigilancia epidemiológica, prevención, promoción de la salud, salud ambiental y vacunación colectiva, y se consolidará la capacidad permanente de prevención y anticipación, ha adelantado el consejero.

CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Se ampliará el rango de edad del cribado de cáncer de mama a los 45-74 años y se trabajará para ampliar la adhesión de la población diana del cribado colorrectal, extendiéndose también el cribado de cérvix.

Asimismo, las cuentas autonómicas de 2027 destinan 1,44 millones de euros a la Dirección General de Cuidados y Humanización, un 18% más que en 2024. El Departamento de Sanidad impulsará la mejora de la calidad percibida, la humanización y el apoyo a colectivos y asociaciones, incorporando la experiencia del paciente.

La Dirección General de Salud Digital contará con 600.000 euros presupuestados para aplicaciones de un total de 2,94 millones de euros de fondos propios. Se dará un tratamiento específico a los proyectos de Inteligencia Artificial.

GRUPOS

El diputado del PP Fernando Ledesma ha realzado que este es el mayor presupuesto sanitario de la historia de Aragón y ha subrayado que "es un presupuesto, cosa que no todos pueden decir". Ha apuntado que más de uno de cada tres euros de las cuentas autonómicas se dedica a esta material y ha resaltado el aumento del capítulo de personal.

La diputada del PSOE María Rodrigo ha considerado que el proyecto de presupuestos "es el mayor ejercicio de ilusionismo y propaganda sanitaria de los últimos años" y que "no mejora la calidad asistencial de los aragoneses, ni las condiciones del personal sanitario, y mantiene la buena salud de las empresas privadas".

Ha representado a Vox su portavoz parlamentario, Santiago Morón, quien ha preguntado "si será suficiente para garantizar la calidad del servicio" y sobre qué población se hace el cálculo, defendiendo el principio de prioridad nacional. "No todo se soluciona con dinero, si faltan especialistas y aumentamos la población hay un aumento de las listas de espera y un deterioro progresivo de los servicios públicos".

Desde CHA, la diputada Isabel Lasobras ha expresado que las cuentas de Sanidad son "continuistas y de carácter ideológico". Se ha quejado de que "las listas de espera se eternizan y el Gobierno guarda silencio".

En el turno de Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha opinado que "el presupuesto no aprueba", indicando que el Salud ha tenido que gastar muy por encima de lo presupuestado, con un crecimiento real del 3,3 por ciento.