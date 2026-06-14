Samara Herrero, de 19 años, gana el III Concurso de MúsicaEspañola Corita Viamonte con una canción de Whitney Houston

Momento en el que se ha dado a conocer la victoria de la joven Samara Herrero en el III III Concurso de Música Española Corita Viamonte - VOX

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La zaragozana Samara Herrero, de 19 años, se ha llevado el primer premio del III Concurso de Música Española Corita Viamonte con una versión cantada en castellano del mítico 'I will always love you', de Whitney Houston.

Herrero, la participante más joven del certamen se ha impuesto a los más de medio centenar de competidores en el certamen organizado por el Distrito del Casco Histórico de Zaragoza.

El segundo puesto ha recaído en Arsenio González, que ha interpretado el tema 'Quédate conmigo', y en tercera posición se ha situado Lau de la Riva, con 'En tierra extraña'.

Para el presidente del Distrito del Casco Histórico y concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, "se ha visto un nivelazo el que hemos tenido este año --ha afirmado--, una calidad que a nadie ha dejado indiferente y que esperamos hayan disfrutado todos los asistentes y, por supuesto, los participantes".

"En el Ayuntamiento y sobre todo en el Distrito del Casco Histórico siempre hemos pensado --ha reflexionado Martínez-- que este Concurso era un evento necesario porque este barrio necesita de muchas medidas como esta, atractivas y simpáticas, que inviten a los vecinos a venir al Espacio Las Armas que, como ustedes saben, este año ha vuelto a abrir sus puertas con un formato diferente".

Un certamen con el que "se pone al Casco Histórico, y especialmente a esta zona de San Pablo, en su sitio, en el que tiene que estar y que merece", ha valorado.

La artista Corita Viamonte se ha encargado de poner la guinda final al concurso interpretando una versión en español del mítico 'My way', de Frank Sinatra: "Son maravillosas las voces que tenemos en esta tierra y que están escondidas y no sé por qué", ha reivindicado.

En ese sentido, Viamonte ha valorado que la final ha sido "muy dura" para los integrantes del jurado: "Hemos querido darle un sabor especial a esta III Edición, por eso, junto a dos personas más del jurado, Alicia La Huerta y Mari Carmen Ribet, hemos cantado juntas por primera vez en la historia", ha añadido.