Sánchez admite que su electorado se abstuvo en Aragón y Extremadura e intentará movilizarlo en generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), a la inauguración del mural hispano-indio en el Lodhi Art District, a 18 de febrero de 2026, en Nueva Delhi (República de la India). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado de los malos resultados del Partido Socialista (PSOE) en Extremadura y Aragón a la "abstención" de su electorado y ha asegurado que trabajará para que se movilice cuando lleguen las elecciones generales previstas para 2027.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi, el presidente ha afirmado que analizará por qué sus votantes han preferido no acudir a las urnas antes que votar al PSOE. Aunque ha añadido que existen algunos "elementos" que han podido fomentar la abstención, ha rechazado lanzar hipótesis: "Cuando tengamos ese análisis les responderemos".

El jefe del Ejecutivo ha comparecido después de participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial (IA) en el primero de los dos días de visita oficial a la India para conseguir inversiones. En la mañana de este miércoles, se ha reunido con empresarios a los que ha trasladado que España es un "socio estratégico" que ofrece "crecimiento, estabilidad, talento e innovación".

SÁNCHEZ SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ

Es la primera vez que Sánchez se pronuncia en público sobre los resultados del PSOE en las elecciones en Extremadura del pasado 21 de diciembre y las más recientes del 8 de febrero en Aragón. En ambas, los socialistas cayeron hasta su peor registro histórico y no tienen posibilidad de gobernar.

Este miércoles Sánchez ha replicado el mensaje que ya había trasladado Ferraz para explicar la caída: al PSOE tradicionalmente le cuesta movilizar a sus votantes en las elecciones autonómicas, aunque esperan que vuelvan a apoyarles en los próximos comicios generales.

Los socialistas consideran que el votante socialista se moviliza más en elecciones generales y también en municipales pero es más reacio a acudir a las urnas en las autonómicas.

También consideran que parte de sus votos se 'fugaron' a partidos regionalistas --a Chunta Aragonesista, que sumó 30.000 votos y dobló sus escaños--, aunque esperan que el votante progresista que ha buscado "refugio" en otras siglas volverá a votar al PSOE cuando esté en juego la Presidencia del país.