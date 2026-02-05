Sánchez, Feijóo y Abascal coinciden este viernes en el cierre de campaña en Zaragoza

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes políticos, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), se dan cita este viernes en Zaragoza, donde acompañan a sus respectivos candidatos a la Presidencia de Aragón en los actos de cierre de campaña.

Los socialistas han elegido el Hotel Hiberus, en la zona de la Expo, para celebrar el acto de fin de campaña, a partir de las 18.00 horas, en el que intervendrá el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, además de la candidata a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

A la misma hora, a las 18.00 horas, el presidente de Vox, Santiago Abascal clausura el mitin de fin de campaña, en la plaza de la Seo de la capital aragonesa. También tomarán la palabra el candidato a la Presidencia, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón.

A partir de las 19.00 horas y en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, los 'populares' se dan cita para el acto de fin de campaña, que comenzará con una actuación musical a cargo de Los Meconios. Después, a partir de las 19.30 horas, intervendrán presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

ASÍ PONEN FIN A LA CAMPAÑA LAS DEMÁS FORMACIONES

Por su parte, el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha elegido el restaurante La Cantera, en el barrio de La Almozara de Zaragoza, para poner fin a la campaña electoral. El acto dará inicio a las 21.00 horas.

El Centro Sociocultural San Julián de Teruel es el escenario escogido por Teruel Existe para clausurar la campaña, a las 19.00 horas, con intervención del candidato a la Presidencia, Tomás Guitarte.

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, estará acompañada de Irene Montero, Ione Belarra, la escritora y periodista Cristina Fallarás, Alina Aripes, militante feminista y Alicia Arteaga, miembro de la candidatura y concejala en Ricla, en su acto de cierre de campaña, a las 17.00 horas, en el Centro Cívico La Almozara de Zaragoza. Esta cita contará con la actuación musical de Irene Mezcal.

La candidatura de IU-Movimiento Sumar, encabezada por Marta Abengochea, ha elegido el Centro Cívico Delicias para clausurar la campaña, a las 21.20 horas.

También en Teruel tomará la palabra el candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, en el acto de cierre de campaña, a partir de las 20.00 horas, en la sala de la Muralla de la Delegación Territorial del Gobierno.



