Sánchez Quero anuncia que la DPZ lanzará este año un plan de ayudas para los municipios de unos 100 millones

El plan extraordinario se convocará gracias a la excelente situación financiera de la DPZ y a la modificación legal impulsada por el Gobierno de España que le permite disponer del remanente de tesorería - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado este martes que la institución pondrá en marcha este año un plan extraordinario de ayudas para los municipios dotado con alrededor de 100 millones de euros y que el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de 2027 incrementará su presupuesto hasta alcanzar los 75 millones de euros, un 50 por ciento más que en la convocatoria actual.

Sánchez Quero ha realizado estos anuncios durante la clausura de un foro municipalista organizado por El Periódico de Aragón en el Palacio de Sástago, ante más de medio centenar de alcaldes y alcaldesas de la provincia, donde ha reafirmado el compromiso de la institución con el desarrollo económico, social y cultural del medio rural.

"A todos los alcaldes y alcaldesas nos queda un cuarto de mandato para seguir tomando decisiones por nuestros pueblos y, por supuesto, desde la Diputación de Zaragoza vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para potenciar a nuestros municipios económica, social y culturalmente y para que vivir en un pueblo no sea sinónimo de renuncia o de abandono, sino de desarrollo, bienestar e igualdad de oportunidades", ha afirmado.

El presidente ha recordado que la Diputación concedió el pasado año ayudas por valor de más de 250 millones de euros a los 292 municipios de la provincia y ha avanzado que en 2026 el nuevo plan extraordinario se sumará a los 50 millones del PLUS y a los 20 millones correspondientes al Plan Agenda 2030.

UN NUEVO IMPULSO AL PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES

Uno de los principales anuncios realizados por Sánchez Quero ha sido el incremento del presupuesto del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), la principal herramienta de financiación de los ayuntamientos zaragozanos.

La Diputación convocará el PLUS 2027 el próximo mes de septiembre, manteniendo el sistema de tramitación anticipada que permite a los consistorios planificar con mayor margen sus inversiones. La principal novedad será el aumento de su dotación económica, que pasará de los 50 millones actuales a 75 millones de euros.

Con este incremento, la institución provincial pretende reforzar la capacidad inversora de los municipios y facilitar la ejecución de proyectos de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.

Sánchez Quero ha explicado que este esfuerzo económico ha sido posible gracias a la modificación normativa impulsada por el Gobierno de España, que permitirá a la Diputación volver a utilizar su remanente de tesorería.

"El año pasado nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos y hemos tenido la suerte de que el Gobierno de España ha impulsado una modificación legal que nos exime de aplicar un plan económico-financiero y nos permite volver a disponer de nuestro remanente de tesorería", ha señalado.

VEINTE MILLONES PARA CAMINOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Durante su intervención, el presidente también ha detallado el destino de los 20 millones de euros presupuestados para el Plan Agenda 2030 correspondiente a este ejercicio.

La mitad de esa cuantía, diez millones de euros, se dedicará a actuaciones de mejora y reparación de caminos municipales, complementando los trabajos que ya desarrolla la Diputación Provincial a través de su parque de maquinaria y de la empresa pública Tragsa.

Los otros diez millones estarán destinados a proyectos orientados a reforzar los servicios básicos municipales, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan atender necesidades prioritarias de sus vecinos.

El dirigente provincial ha defendido que estas inversiones buscan mejorar la calidad de vida en el medio rural y garantizar que los municipios dispongan de recursos suficientes para afrontar sus principales retos.

APOYO AL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL

Sánchez Quero ha enmarcado estos anuncios en la estrategia de la Diputación para seguir reforzando el papel de los ayuntamientos durante el tramo final del mandato municipal y combatir las desigualdades entre el medio urbano y el rural.

En este sentido, ha insistido en que la institución continuará poniendo sus recursos al servicio de los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y asegurar que residir en un municipio pequeño no suponga una desventaja en el acceso a oportunidades o servicios.

Con la puesta en marcha del nuevo plan extraordinario, el incremento del PLUS y la dotación del Plan Agenda 2030, la Diputación Provincial de Zaragoza prevé movilizar cerca de 195 millones de euros en ayudas directas a los municipios, una cifra con la que pretende reforzar la capacidad de inversión de los consistorios y favorecer la ejecución de proyectos destinados a mejorar infraestructuras, servicios públicos y la calidad de vida en el conjunto del territorio provincial.