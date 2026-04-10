Sánchez Quero espera que se pueda adjudicar la plaza de toros antes de las Fiestas del Pilar

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución se van a poner a trabajar "desde ya" en la redacción de un nuevo pliego "para poder adjudicar la plaza de toros de La Misericordia antes de las Fiestas del Pilar". Ha mostrado su "respeto" a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de no suspender cautelarmente el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA) que anuló el pliego actual, pero ha recordado que el auto conocido este viernes hace "imposible" seguir defendiendo la postura de la DPZ en los tribunales sin comprometer que la plaza se pueda adjudicar este mismo año.

"No compartimos la decisión del TSJA y seguimos creyendo que nuestra actuación ha sido la correcta y que manteniendo el recurso contra el acuerdo del TACPA la Justicia nos dará la razón, pero ante todo queremos adjudicar la plaza cuanto antes, así que vamos a sacar un nuevo pliego", ha explicado el presidente, que no obstante también ha avisado de que en ese nuevo pliego la DPZ no va a poder regular "ni la calidad de los espectáculos que se ofrezcan ni el precio de las entradas o los posibles descuentos".

Ha agregado que "el TACPA dijo que para la Diputación de Zaragoza que haya toros en la plaza de La Misericordia supone licitar un contrato de concesión de servicios como los que sacan los ayuntamientos para el transporte urbano, la limpieza viaria o la recogida de la basura. Nosotros no estamos de acuerdo, pero el TSJA ha rechazado nuestra petición de cautelares y ahora la única forma de adjudicar la plaza antes del Pilar es convocar un contrato patrimonial, una subasta pura y dura al mejor postor, sin entrar en otras cuestiones que sí regulaba el pliego anulado por el TACPA", ha advertido.

Sánchez Quero ha vuelto a defender la postura jurídica de la DPZ recordando que el modelo de contrato planteado para adjudicar la plaza de toros es esencialmente el mismo que utilizó hace cuatro años y el mismo que se utiliza en grandes plazas de toros, como las de Valencia, Bilbao o Santander, y también en otras muchas, como las de Cuenca, Colmenar Viejo, Manzanares, Olite o Sanlúcar de Barrameda.

El presidente también ha reiterado sus críticas a los empresarios que recurrieron ante el TACPA responsabilizándoles de que no vaya a poder celebrarse la feria de San Jorge. "Como ya dije, creo que han actuado de mala fe poniendo todo tipo de zancadillas desde el principio y desarrollando una actuación concertada entre distintos operadores que responden al mismo interés económico, comparten propósito y han actuado coordinadamente no para proteger un interés individual de cada una de sus empresas, sino el colectivo, con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación", ha vuelto a denunciar.