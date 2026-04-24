El seguimiento de la huelga de médicos en el Salud durante la jornada de esta mañana es del 9,33%, según la DGA

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones ha cifrado en el 9,33% el seguimiento de la huelga de médicos en el Salud durante la jornada de esta mañana, 24 de abril. De un total de 3.742 efectivos reales, han secundado la huelga 349 profesionales, han señalado.

Por provincias, el seguimiento ha sido del, 3,77% en el Alto Aragón, con 22 participantes de un total de 584 efectivos reales, mientras que en Teruel se ha situado en el 3,03%, con 11 huelguistas de 363 facultativos médicos y en Zaragoza se ha elevado al 11,31%, con 316 participantes en la movilización de un total de 2.795 médicos.

Los sindicatos convocantes, CESM Aragón y FASAMET, reivindican no solo un Estatuto Marco propio para la profesión médica, al Ministerio de Sanidad, sino también negociar con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón la mejora de las condiciones laborales y la aplicación de los acuerdos de 2023 y 2025 para la Atención Primaria.

OPERACIONES

Las operaciones realizadas en el Servicio Aragonés del Salud esta senana han sido 768 y las suspendidas a causa de estos cuatro días de huelga ascienden a 534.