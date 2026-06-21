Santalecina Ganadera expone a Claver un nuevo modelo para convertir los residuos ganaderos en soluciones más sostenibles

El presidente de la DPH, Isaac Claver, junto a representantes de Santalecina Ganadera. - DPH

HUESCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha mantenido una reunión con representantes de Santalecina Ganadera para conocer de primera mano la estrategia de la empresa en torno a la gestión de purines y estiércoles. La compañía, referente en las comarcas del Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera, gestionó en 2025 más de 300.000 toneladas de residuos ganaderos y fertilizó más de 6.000 hectáreas de suelo agrícola.

El encuentro ha servido para abordar uno de los principales retos del sector agroganadero: convertir un problema de gestión en una oportunidad económica, agronómica y medioambiental.

El modelo actual genera dificultades para ganaderos y agricultores por el exceso de nitrógeno orgánico, las emisiones de amoniaco, el encarecimiento de los fertilizantes y las limitaciones de aplicación en campo.

Ante esta situación, Santalecina plantea evolucionar de su papel tradicional como gestor de estiércoles y purines hacia un modelo basado en la valorización de residuos ganaderos.

La empresa apuesta por tratamientos como la digestión anaeróbica, el compostaje y la recuperación de nitrógeno, con el objetivo de obtener biometano, fertilizantes reciclados y enmiendas orgánicas que mejoren la calidad de los suelos.

La estrategia contempla la puesta en marcha de nuevas plantas de gestión de residuos en el territorio. Entre ellas, dos plantas de biometano y producción de fertilizantes en Esplús y Albalate de Cinca, actualmente en tramitación ante el INAGA, así como otras instalaciones centradas en compostaje y recuperación de nitrógeno, con una primera planta pendiente de autorización y una segunda prevista en Belver de Cinca o Vencillón.

El proyecto se plantea con una lógica de proximidad: instalaciones de tamaño medio, ubicadas en municipios con alta densidad ganadera y pensadas para tratar residuos generados en el entorno cercano.

Para desarrollar esta nueva etapa, Santalecina ha incorporado a su accionariado al Grupo Columbus, con el que ya venía trabajando desde hace más de un año en una estrategia que busca aportar soluciones al ganadero, mejorar la rentabilidad agrícola y reducir el impacto ambiental.