Santiago Abascal (Vox) tilda de "irresponsable" la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón

CALAMOCHA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este martes Calamocha (Teruel), donde tildado de "irresponsable" la convocatoria de elecciones autonómicas en Aragón, cuando Azcón podía haber llegado a un acuerdo con su formación política como en Valencia, "aunque estuviera fuera del Gobierno, pero ha decidido convocar elecciones para deshacerse de nosotros, lo mismo que la señora Guardiola, y la respuesta de los extremeños fue que querían más Vox".

"Eso va a pasar también en Aragón, los aragoneses van a pedir más Vox y dirá Azcón: ¿Para este viaje hacían falta estas alforjas? Realmente no hacían falta", ha manifestado.

Abascal ha señalado que mientras Vox habla de "lo que le preocupa a la gente", otros hablan sobre "Groenlandia, de cosas internacionales" y que los problemas que hay que resolver son los que le han planteado durante su viaje por Teruel, como los que afectan a los autónomos o sobre la escolarización en el medio rural.

Sin embargo, "Sánchez quiere hablar solo de política internacional, si es posible, del mayor número de catástrofes posibles, para no hablar de su corrupción, para no hablar de sus traiciones y de sus mentiras", ha contrapuesto.

VOX EN LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Sobre la entrada de Vox en los Gobiernos autonómicos tras las elecciones, ha indicaod que "no es un dogma" y que hay que ver antes qué dicen los aragoneses. "En Extremadura, por ejemplo, la señora Guardiola ha dicho que Vox debe entrar; bueno, si ella quiere que entremos al Gobierno, entramos, pero para hacer unas políticas concretas que reviertan los problemas del Pacto Verde, de migración y de la ideología de género: La cuestión principal es que se cambien las políticas, que veamos un cambio de rumbo".

Desde Vox, "a nadie le preguntamos qué ha votado antes, cuál ha sido su líder político favorito, es que no nos importa, no nos importa para nada la procedencia del voto de la gente, nos importa que quieran con nosotros sumarse a un cambio de rumbo en España frente a lo que ha traído el bipartidismo aquí y en Bruselas".

Se ha quejado Santiago Abascal de que "el otro día empezaron con el bulo de que Vox era un partido que no quería gobernar, todo porque abandonamos los gobiernos porque nos engañaron. No, Vox es un partido que se presenta para gobernar".

"Si la señora Guardiola está ahora en disposición de un pacto con Vox y de respetar una parte importante de nuestro programa, habrá acuerdo; si no, pues no habrá acuerdo, y entonces el Partido Popular tendrá que decidir si quieren convocar elecciones otra vez, si quieren cambiar de candidato, pero esa no es una decisión que nos corresponda a nosotros.

"CAMBIAR LA CHAQUETA"

A juicio de Abascal, "el PP es una suma de partidos, no es un partido nacional" porque "dicen una cosa en Valencia y otra en Galicia", de forma que "Feijóo, cada vez que cambia de provincia, se tiene que cambiar la chaqueta y hacer un curso distinto".

Por otra parte, ha considerado que el Gobierno central se ha convertido en "un peligro para los españoles" y la seguridad nacional en política internacional porque "ha recibido el aplauso de los talibanes, de Hamás y de los ayatolás, que se dice pronto".

"Eso nos pone a nosotros en riesgo, pone en riesgo a nuestras tropas, por ejemplo en el Líbano. Por cierto, los socios del Gobierno son los que se alegrarían, sin ninguna duda, de que alguno de nuestros militares fuera muerto en un combate porque son los débiles", ha manifestado el líder nacional de Vox.

"Han estado celebrando y patrocinando el asesinato de nuestros militares durante décadas y es el antimilitarismo de la izquierda también el que los ha estigmatizado y los ha señalado, y digo esto porque en España, precisamente por culpa de los socios del Gobierno, los militares no van por la calle caminando de uniforme con total normalidad, sino que tuvieron que quitarse los uniformes a principios de los años 80", ha lamentado.

"Nosotros queremos que los militares puedan volver a caminar por la calle tranquilamente, como cualquier otro español que esté prestando un servicio y especialmente a la gente que se juega la vida", ha defendido Abascal.

DENUNCIAS A PERSONAJES CONOCIDOS

En otro orden de cosas, ha opinado sobre "la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos sin que algunos puedan defenderse y a otros cuando han pasado mucho tiempo", después de que este martes se haya conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias porque exempleadas de su servicio doméstico le han acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Ha continuado: "Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el expresidente Suárez por una denuncia presentada no sé cuántos años después de que supuestamente se produjeran unas agresiones y sin que la persona denunciada pueda defenderse y vi que el Gobierno quiere que se hable de eso. Es sorprendente porque este es el gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España".

"El Gobierno sólo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los número 2 --del PSOE--", ha concluido Santiago Abascal.