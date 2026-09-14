Santiago Auserón, Premio de las Letras Aragonesas, asume "la responsabilidad de favorecer el acercamiento entre artes"

Santiago Auserón, Premio de las Letras Aragonesas. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante, músico, compositor, escritor, filólogo e investigador aragonés Santiago Auserón ha recibido el Premio de las Letras Aragonesas 2025, un reconocimiento que ha asumido "con la responsabilidad de favorecer el acercamiento entre distintas artes, como la música y la letra de una canción".

Así lo ha afirmado este lunes tras recibir este reconocimiento en un acto celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón.

Ha sido la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, la encargada de loar la figura del artista, y el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha conducido la ceremonia, en la que han intervenido también el músico Alejandro Monserrat y el actor y escritor José Luis Esteban.

En su discurso, Auserón ha agradecido a la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores que propuso su candidatura para el premio y al Gobierno aragonés por concederle el galardón a un escritor de canciones, "una excepción que asumo con la responsabilidad de favorecer el acercamiento entre distintas artes, como la música y la letra de una canción".

A través de las palabras y de los instrumentos musicales, quien escribe versos para ser cantados "está llamado a hacerse consciente de su conexión con las letras en general, con las artes del gesto, de las formas visibles y palpables, pero también con el inmenso legado de la historia, del pensamiento, de las ciencias y de sus aplicaciones técnicas", ha manifestado Auserón.

El artista ha considerado que el mejor destino de un artesano de la canción es contribuir, con humildad y sin arrogancia, con dedicación independiente del éxito comercial, a fortalecer ese vínculo entre las artes y el conocimiento "y a mejorar en lo posible la convivencia ciudadana, a despejar el horizonte de sombras que amenazan con el colapso de la civilización".

En este sentido, ha observado que el progreso técnico se ha acelerado y para moderar las consecuencias indeseadas del mismo, "disponemos del legado de las artes y del conocimiento, de las ciencias que no se limitan a acelerar la destrucción".

MÁQUINAS Y NATURALEZA

Ante el "poder apabullante de las máquinas", Auserón ha reivindicado "la potencia de la vida que la naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros".

Las artes y las ciencias "son hijas de la naturaleza, emisarias de un porvenir abierto. Las artes y el pensamiento pueden ayudar a alumbrar los caminos que el dominio técnico parece oscurecer; ese es el compromiso que decididamente asumo al aceptar este premio", ha asegurado.

"UNA DE LAS VOCES MÁS SINGULARES, LIBRES Y FECUNDAS DE ARAGÓN"

Por su parte, el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, ha subrayado que Santiago Auserón es "una de las voces más singulares, libres y fecundas que ha dado Aragón a la cultura española de las últimas décadas", un artista que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que la literatura "no habita únicamente en las páginas de un libro", sino que también lo hace en una canción, en una reflexión filosófica, en una investigación rigurosa, "en la palabra pronunciada con belleza y con verdad".

"El jurado destacó su aportación al mundo de las letras desde el verso cantado, desde la escritura y el pensamiento", ha recordado el presidente, resaltando que, desde los versos cantados, Santiago Auserón ha modernizado el rock and roll en España, ha profundizado en la tradición, desde el respeto a la cultura popular, para avanzar hacia la modernidad.

Su trayectoria, ha continuado, "nos recuerda que la cultura es un ecosistema vivo donde la música conversa con la poesía, donde la filosofía ilumina la creación artística y donde la curiosidad intelectual se convierte en una forma de libertad".

Desde los años de Radio Futura hasta la aventura artística de Juan Perro, pasando por sus libros, ensayos y proyectos de investigación, "Auserón ha construido una obra difícilmente clasificable porque pertenece a esa categoría excepcional de creadores que no aceptan fronteras entre disciplinas", ha afirmado Azcón.

Además, el artista zaragozano ha llevado el nombre de Aragón "por España y por tantos escenarios del mundo". "Desde Aragón ha sabido mirar al mundo y ha sabido engrandecer Aragón", ha dicho.

Por ello, ha continuado, con este premio no solo se reconoce su obra y trayectoria, también "una forma ejemplar de representar a Aragón, a un Aragón culto, creativo, abierto, auténtico, exigente y profundamente contemporáneo y moderno".

"Hay artistas que triunfan, pensadores que dejan huella y escritores que enriquecen una lengua; y muy de vez en cuando hay personas capaces de reunir todas esas condiciones en una misma vida: Santiago Auserón pertenece a esa categoría excepcional", ha señalado el presidente, para darle la enhorabuena en nombre del Gobierno de Aragón y de todos los aragoneses.

UN REFERENTE DE LA CULTURA EN ESPAÑA

Asimismo, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha loado la figura de Santiago Auserón, un referente de la cultura en España, "uno de los grandes nombres de la música española, un escritor de extraordinaria sensibilidad y un filósofo que ha explorado las relaciones de la filosofía, el arte y la música".

Nacido en Zaragoza, en 1954, conocido también como Juan Perro, el artista ha cosechado numerosos premios y distinciones en su trayectoria, entre ellos fue reconocido como Hijo Predilecto de Zaragoza en 2022. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y estudió también en la Universidad París VIII, bajo la dirección de Gilles Deleuze.

Fue fundador y líder del grupo Radio Futura, que sigue siendo considerado como uno de los mejores grupos de rock español de todos los tiempos. Con Radio Futura contribuyó a modernizar la música popular española y dio inicio a nuevas formas de expresión creativa.

En 1993 comenzó su carrera en solitario, como Juan Perro, seudónimo con el que ha experimentado con multitud de estilos musicales. Nunca, en toda su trayectoria, ha dejado de explorar nuevos horizontes musicales, "tendiendo puentes entre culturas, tradiciones y lenguajes, siempre dispuesto a ensanchar las fronteras de la creación", ha destacado Vaquero.

En 2015 fue nombrado doctor en Filosofía con nota de sobresaliente por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha centrado gran parte de su interés como investigador en las relaciones entre la filosofía y la música. En 2025 publicó su disco, 'Nerantzi', en el que adapta canciones griegas al castellano.

"Sus letras, sus versos cantados, sus libros y ensayos han demostrado que la literatura también tiene cabida en un escenario, en una melodía y en la memoria colectiva de varias generaciones", ha asegurado la vicepresidenta, para recalcar que, por todo ello, "te distinguimos con gratitud, con admiración y con orgullo por tu mirada libre, apasionada y siempre curiosa".