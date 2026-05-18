Santiago Morón (Vox): "Ahí donde los españoles son convocados a las urnas, crece Vox"

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ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, defiende que el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo en Andalucía "certifica que Vox crece en toda España. Ahí donde los españoles son convocados a las urnas, crece Vox".

Los electores andaluces han otorgado el triunfo al PP con 53 escaños, logrando un 41,60% de los votos. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 22,71% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños con un apoyo del 13,82% frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.

"Hay más Vox en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, repasa Morón tras los recientes y sucesivos comicios celebrados en las cuatro regiones.

"Los resultados dejan claro que las políticas de la prioridad nacional y del sentido común llegarán a la Junta de Andalucía", ha valorado tras unas elecciones en las que su formación sube un escaño y algo más de tres décimas en porcentaje de voto, lo que hace necesario su apoyo para garantizar un gobierno andaluz del PP con mayoría absoluta.