Santisteve defiende que el gobierno municipal "ha seguido la legalidad al pie de la letra" en Ecociudad

Publicado 27/07/2018 18:16:52 CET

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha defendido esta tarde que el gobierno municipal de Zaragoza en Común "ha seguido la legalidad al pie de la letra, le guste o no le guste" a la oposición, en su actuación en Ecociudad y en su decisión de sustituir al gerente de la misma.

Así lo ha aseverado Santisteve en una comparecencia en el pleno municipal solicitada por el grupo del PP para que el alcalde valorara la situación del equipo de gobierno ante el procedimiento judicial "en el que se le investiga por prevaricación en sus actuaciones" en Ecociudad.

El PP ha reclamado esta comparecencia después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza haya abierto un procedimiento judicial que obligará al alcalde y a su equipo de gobierno a comparecer ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La querella ha sido presentada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, cesado por el equipo de gobierno de ZEC, quien les acusa de nombrar a su sucesor --Joaquín García Lucea-- sin acatar las exigencias legales.

En primer lugar, el alcalde ha aclarado que "no estamos imputados, ni tan siquiera investigados", sino que este procedimiento judicial se encuentra "en una fase previa" y el equipo de gobierno ha solicitado la defensa de la asesoría jurídica municipal.

Ha indicado que los datos sobre este procedimiento "están especialmente protegidos, están sub júdice, no se puede difundir el contenido de la querella" dado que el expediente judicial está "revestido de unas garantías".

En todo caso, ha dicho tajante que "no nos tiembla el pulso, ni estamos temblando, ni nerviosos" ya que, antes de esta querella, la Fiscalía ya archivó una denuncia contra el alcalde y otros concejales por la presunta comisión de cinco delitos, entre ellos por prevaricación, y el ministerio fiscal "cerró la investigación".

"Un año y medio después, el anterior gerente de Ecociudad presenta esta querella", pero ya había presentado "dos procedimientos previos por delitos contra su honor y por acoso que también se archivaron", por lo que Santisteve ha recalcado que "en absoluto estamos preocupados". Al contrario, "estamos dispuestos a someternos al criterio judicial, estamos tremendamente tranquilos".

UN PUESTO DE CONFIANZA

El alcalde ha indicado que Miguel Ángel Portero ocupaba un cargo "de alta dirección", un puesto "de confianza" y ha valorado que cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión, Portero "tendría que haber puesto su cargo a disposición del gobierno, algo que no hizo", por lo que el equipo de gobierno, cuando lo consideró oportuno, "lo cesó con total legalidad" y cambió al gerente.

"Era de los mejor remunerados del ayuntamiento, no creo que se pueda sentir dolido, después de 15 años, por el maltrato de un gobierno, cuando lo lógico hubiera sido que pusiera su cargo a disposición del gobierno", ha insistido.

El alcalde ha recalcado que la intención de ZEC era "investigar los sobrecostes" en Ecociudad y si esta sociedad se había gestionado de forma eficiente o no, reiterando que los procedimientos anteriores acabaron siendo archivados por la Fiscalía.

Ha reprochado a los grupos de la oposición que "se resistan a acudir a las sociedades municipales", asegurando que "no han sido expulsados" de ellas. "En los patronatos están representados y han actuado haciendo una dejación de funciones, incumpliendo el presupuesto y unas partidas que ustedes votaron y han dejado a los patronatos en claro riesgo de tesorería o con dificultades de abonar las nóminas" a los trabajadores, ha relatado.

Ante la insistencia del portavoz del PP, Jorge Azcón, de explicar si van a dimitir o no, si son imputados en este caso, Santisteve ha contestado que no dimitirán "hasta que lo diga el juzgado instructor, nuestra organización y nuestro comité de éticas y garantías", para sostener que "este gobierno ha actuado sometido a la legalidad".

QUERELLA CONTRA TODO EL GOBIERNO

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha solicitado la comparecencia para escuchar "la opinión de todos los grupos sobre esta cuestión", aunque ha dicho que lo que le interesa es "con una querella, con un procedimiento penal en marcha, contra todo el gobierno y el alcalde imputado por prevaricación, si piensan dimitir, en qué momento, a dónde tiene que llegar este procedimiento penal para que lo hagan" y ha requerido a los grupos de izquierda que expliquen "hasta cuándo" apoyarán a ZEC.

Azcón ha estimado que ZEC no remunicipalizará la depuradora de La Almozara, ni la planta de tratamiento del agua de Casablanca, "lo pararemos", ha afirmado, al tiempo que ha confiado en que el PSOE interponga el recurso de constitucionalidad a la Ley de capitalidad que es el origen "de todo esto". "Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que el alcalde de Zaragoza esté imputado y siga tomando decisiones para todos los zaragozanos", ha insistido.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha estimado que "no tienen que dimitir" porque es un asunto judicial aún "inicial" y ha asegurado que desde el PSOE "no nos vamos a alegrar cuando tengan que hacer el paseíllo en el juzgado, porque no viene bien al ayuntamiento y genera infinita desconfianza".

Pérez Anadón ha afirmado que el agua, en Zaragoza, "ha sido y seguirá siendo pública", para observar que el anuncio de que se va a municipalizar la depuradora de La Almozara responde a los intereses en las primarias de los distintos miembros del gobierno municipal.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha indicado que en este tema "hay dos cuestiones fundamentales: su sentido de la transparencia y de ética". En el primer caso, ha reprochado que "una vez más nos enteramos de una cuestión tan importante por los medios de comunicación".

Ha defendido que los grupos de la oposición piden la información porque "tiene relación con el ayuntamiento" y ha recordado que el alcalde, en el decreto en el que designa a los profesionales que les asistirán en este caso, es el primero que dice que están "investigados".

"En su código ético, hablan de dimitir, si se está investigado, pero ahora dicen que dependerá" y "se lo pasan por el arco del triunfo", ha comentado. Ha criticado también el plan estratégico de Ecociudad presentado esta semana, recordando que "intentamos que bajaran las tasas del agua y ustedes se negaron, ya dirán que quieren hacer con los millones de beneficios y con Ecociudad".

"LLUEVE SOBRE MOJADO"

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha elogiado el último intento de remunicipalizar la depuradora de La Almozara y la planta de recuperación de agua de Casablanca. Ha manifestado que la investigación judicial abierta contra todo el gobierno municipal por un supuesto caso de prevaricación administrativa es "algo sin precedentes".

Ha deseado que no prospere para que no afecte a la institución, aunque ha estimado que "llueve sobre mojado y de esto ya les avisamos que podría llegar a pasar algo", tras la decisión de modificar la composición de las sociedades y patronatos municipales.

"Ustedes se lanzaron a los consejos de administración a tomar una serie de decisiones sin respetar los procedimientos mercantiles mínimos y les advertimos de que esto podría suceder", ha reiterado, para criticar la "opacidad" en la gestión del gobierno municipal. Ha concluido pidiendo al alcalde que "reflexione" sobre estas actitudes y "si realmente hay basura" de la gestión anterior de Ecociudad, "sáquenla".