Santisteve desea que el proyecto 'Mobility City' haga "puntera" a Zaragoza en movilidad sostenible

Publicado 29/06/2018 17:50:49 CET

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha deseado que el proyecto 'Mobility City' presentado por Fundación Ibercaja y el Gobierno de Aragón tenga "consistencia" y permita convertir a la capital aragonesa en "puntera" y en un referente en materia de movilidad sostenible.

Así lo ha afirmado Santisteve en respuesta a una pregunta formulada por el concejal de Cs, Alberto Casañal, sobre este proyecto, quien ha deseado saber si el alcalde se había puesto en contacto con Fundación Ibercaja para participar en esta iniciativa, "si nos interesa o no, si nos dejan participar o no y saber por qué no se cuenta con el consistorio", ha requerido.

Santisteve ha explicado que fue invitado para presentar el acto y el Ayuntamiento "está representado a través de Ebrópolis y el alcalde preside esa entidad", ha recordado. Ha insistido en que "figurar por figurar no nos gusta e ir para salir en la foto tampoco".

En su opinión, el proyecto es "interesante", dado que pretende instalar en el Pabellón Puente la nueva Ciudad de la Movilidad, transformando este espacio en un centro de referencia de innovación de la industria de la automoción y la movilidad sostenible. Además, tendrá tres ámbitos para acoger a las empresas, un área de conocimiento y una zona de ocio familiar.

En este punto, Santisteve ha recordado que el consistorio lidera la Mesa de la Movilidad Sostenible, junto a la Cámara de Comercio, la Universidad de Zaragoza y el Clúster de la energía y "hemos requerido continuamente para sumar al Gobierno de Aragón".

En la reunión de la Mesa de la Movilidad, este jueves, participó también la Fundación Ibercaja "porque queremos que ese proyecto tenga consistencia, que vaya más allá de ser un mero expositor de vehículos eléctricos de compañías privadas" y que ahonde en el cambio hacia las energías renovables en la movilidad.

"Ibercaja se llevó muy buena impresión" en el encuentro de este jueves, ha afirmado el alcalde, para recordar que ya avanzó ayer que el consistorio destinará un millón de euros a instalar puntos de recarga con energía fotovoltaica para vehículos eléctricos en varias zonas de la ciudad, entre otras iniciativas que se estudian en esa mesa.

POTENCIAL

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha coincidido en señalar que el consistorio estuvo presente en el acto de presentación del proyecto 'Mobility City', al que asistió el alcalde, Pedro Santisteve, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz.

"Se mostró claramente el interés de la ciudad en ese acto", ha defendido, para remarcar que "es un proyecto interesante que puede poner a ciudad en referencia de la movilidad eléctrica".

A su entender, "la ciudad tiene un potencial que ofrecer a ese proyecto con el tranvía y la política ciclista, por su ubicación estratégica y por la presencia de Opel en la provincia", por lo que "estamos expectantes de la dotación de contenidos al proyecto", ha manifestado.