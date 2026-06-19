Sanz destaca la firme apuesta del Gobierno de Aragón por la sanidad en Teruel en su visita al nuevo hospital

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en la visita a las instalaciones del nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha destacado que el nuevo hospital de Teruel simboliza la apuesta del Gobierno de Aragón por reforzar la sanidad pública, especialmente en la provincia turolense.

"Las obras se encuentran en fase de finalización, lo que permitirá mejorar de forma significativa la calidad asistencial y las condiciones tanto para los pacientes como para los profesionales", ha comentado durante su visita al nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, acompañado por el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José Ignacio Castaño, y por el equipo directivo del Sector Teruel, con quienes ha mantenido una reunión previa a la visita de estas instalaciones sanitarias.

Sanz ha destacado que las obras del nuevo hospital permitirán dar un salto estructural muy importante, con una infraestructura que triplica la superficie actual, pasando de 21.000 a 64.000 metros cuadrados, y aumentando la capacidad asistencial hasta las 250 camas.

Durante la visita, el consejero ha subrayado que "este Gobierno ha hecho una apuesta firme y decidida por la sanidad en Teruel", basada en "inversión, innovación, aumento de plantilla para garantizar una atención sanitaria de calidad".

Así mismo, ha elogiado la cirugía robótica, que sitúa a Teruel como un referente en la utilización de esta tecnología sanitaria que poco a poco se incorporará al resto de hospitales de la comunidad. "En los seis primeros meses de funcionamiento ya se han hecho más de 100 intervenciones".

En este sentido, ha señalado que el centro ha sido pionero en Aragón en la implantación de la inteligencia artificial aplicada a la radiología, con cerca de 27.000 radiografías analizadas en un año, lo que mejora la seguridad clínica y la capacidad diagnóstica.

"Hoy hay más recursos, más tecnología y, por tanto, más oportunidades para los turolenses", ha afirmado Sanz. El consejero ha recordado que el Hospital Obispo Polanco se ha convertido en el primer hospital universitario de la provincia, un hito que permitirá implantar el Grado de Medicina en Teruel, donde está previsto que 45 alumnos inicien su formación este septiembre.

Además, el nuevo hospital incorporará servicios estratégicos como la radioterapia, que se implantará por primera vez en la provincia, evitando desplazamientos y mejorando la atención a los pacientes oncológicos.

También ha subrayado el refuerzo de las plantillas en el sector, con un aumento del número de profesionales y un alto nivel de cobertura en las especialidades médicas. En concreto, el hospital ha incrementado su personal un 10 por ciento en los últimos años, y ha alcanzado el 95 por ciento de cobertura de plazas de especialistas, lo que permite garantizar la asistencia sanitaria incluso en áreas con dificultades mediante colaboración en red entre los hospitales del Sistema Sanitario Aragonés.

Este esfuerzo organizativo se ha traducido en mejoras asistenciales, como la reducción de las listas de espera quirúrgicas en el último mes en el Obispo Polanco.

El consejero ha concluido reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la sanidad en todo el territorio: "Nuestro objetivo es garantizar la asistencia sanitaria en Teruel, como en cualquier punto de Aragón".

La puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel supondrá un salto cualitativo en la atención sanitaria, consolidando un modelo innovador, accesible y equitativo para toda la ciudadanía.