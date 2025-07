Sanz señala que IU defiende una reforma del modelo de financiación por encima de la confrontación territorial

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha manifestado después de la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para abordar el tema del "cupo" catalán, que Izquierda Unida "va a estar siempre en la defensa de un modelo de financiación que garantice que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen satisfechos sus derechos fundamentales a través de unos servicios públicos fuertes y bien financiados, por encima de la confrontación territorial".

Sanz ha indicado que ha asistido a la reunión con Azcón "por respeto institucional", pero "ha sido una escenificación más en el marco de una función de confrontación y, a nuestro juicio, de política estéril, política que, desde luego, sirve para más bien poco".

El diputado ha argumentado que "no hay ninguna letra pequeña, que nos permita llegar a las conclusiones con cifras que se plantean o que el Gobierno de Aragón o que el señor Azcón ha planteado. Por lo tanto, no nos ha sabido explicar cómo salen esas cifras, esos doscientos y pico millones, como no nos ha sabido explicar nunca de dónde se sacan las cifras cuando dice que cualquier acuerdo en Cataluña implica siempre una merma".

Ha continuado diciendo que "esto un ejercicio de cinismo poco propio, poco riguroso de un Gobierno de Aragón que lo que debería estar haciendo es aportar los elementos que se tienen que tener en cuenta en el nuevo y necesario modelo de financiación autonómica, de forma que sume y no reste en ese debate la posición de este territorio de Aragón, en el ámbito de la necesidad de un nuevo modelo de financiación que sea más federalizante, que sea más multilateral y que sea más suficiente y más solidario".

Izquierda Unida "no va a estar nunca en el ámbito de la confrontación, va a estar siempre en defensa de un modelo de financiación que garantice que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen satisfechos sus derechos fundamentales a través de unos servicios públicos fuertes y bien financiados". Para ello, "lo primero que hay que hacer es mejorar la suficiencia del sistema, es decir, incrementar los recursos del mismo, hay que hablar de fiscalidad y hay que hacer que pague más quien más tiene", ha continuado diciendo.

Para Álvaro Sanz, "no se puede estar permanentemente cargando contra el Estado sin hacer los deberes aquí. Queremos un nuevo modelo de financiación, que evite que territorios como el madrileño, el andaluz o como otros se sumen a la bajada de impuestos, a la competitividad fiscal entendida como el desmantelamiento de la fiscalidad progresiva. Izquierda Unida quiere hablar de un modelo de financiación que garantice derechos y no que sirva para confrontarnos entre territorios, que parece ser que es lo que quiere el señor Azcón y el Partido Popular".

Ha incidido en que "no se puede estar utilizando las comunidades autónomas que se gobiernan como arietes contra cualquier acuerdo del Gobierno central o contra comunidades vecinas".

Sanz ha resaltado queque "es necesario hablar de la reforma del modelo de financiación" e IU "no va a estar en ninguna reforma que implique una merma en la financiación de las comunidades de régimen común".

A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno de la nación "es caminar hacia una reforma del modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera a través de una fiscalidad justa, que garantice la corresponsabilidad, que impida el dumping, que garantice que todas las comunidades autónomas de régimen común avanzamos con los mismos derechos y también en la gestión de los recursos públicos que, a fin de cuentas, gestionamos para prestar esos derechos fundamentales a través de los servicios", ha aseverado.