Sariñena (Huesca) elige a la investigadora Gemma Grau como pregonera de sus fiestas de San Antolín

El concejal de Fiestas, Mascún Ariste, Gemma Grau, Claudia Calles y el alcalde Francisco Villella. - AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

SARIÑENA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

Sariñena ya tiene cartel anunciador y pregonera para sus fiestas de San Antolín, que se celebrarán del 1 al 5 de septiembre. La joven Claudia Calles, vecina de Zaragoza y estudiante de Derecho, ha sido la ganadora del concurso del cartel anunciador y la investigadora Gemma Grau, natural de la capital monegrina, será la encargada de abrir oficialmente las fiestas con el pregón.

Licenciada en Humanidades por la Universidad de Zaragoza y con estudios de posgrado en gestión del patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares, Grau ha centrado buena parte de su trayectoria en la investigación, divulgación y difusión de la historia local y del patrimonio de Sariñena y Los Monegros.

Fue colaboradora de la extinta Radio Monegros y de la revista Quio, y es autora de libros como 'Cartuja de Monegros, 50 años echando raíces' o 'Sariñena en guerra', además de numerosos artículos sobre historia, patrimonio y tradiciones locales. También ha impulsado recorridos históricos por la localidad y las jornadas de investigadores de Los Monegros.

La monegrina ha recibido con emoción su nombramiento, que se propuso en la Comisión de Fiestas; "Hace mucha ilusión que tus vecinos y vecinas crean que te mereces algo así". Aunque todavía no tiene escrito el pregón, Grau ha avanzado que le gustaría lanzar un mensaje similar al que intenta transmitir en sus recorridos históricos por las calles de Sariñena, es decir, que sus vecinos "se sientan orgullosos del pueblo en el que viven y de todo lo que han heredado".

La nueva pregonera conoce la fiesta desde muchas facetas. Ha sido mairalesa, miembro de la junta de la Agrupación de Peñas, peñista y ahora pregonera. Para ella, la esencia de San Antolín se concentra especialmente desde la tarde del día anterior, con la ronda de jotas, y hasta el final del dance. "Son 48 horas muy intensas y que resumen la esencia de las celebraciones", ha asegurado.

Además, Grau destaca el carácter abierto y el ambiente que se respira en las calles durante los cinco días de celebración. Ha hablado de cenas compartidas, de encuentros entre generaciones y de una forma de vivir la fiesta en la que conviven amigos, familias, peñas y vecinos de todas las edades. "Aquí las peñas son algo muy abierto", ha comentado. Entre sus trabajos figuran investigaciones sobre la ermita y el Camino de Santiago, las ferias, las cofradías, la Semana Santa o distintos aspectos de la historia monegrina, como la primera referencia hallada sobre el dance de Lalueza o las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro en Leciñena.

Además, Gemma Grau está implicada en diversos colectivos de Sariñena, como la Agrupación de Peñas, el Casco Antiguo o el Observatorio Feminista. Precisamente esa vinculación con la vida social y cultural del municipio ha sido uno de los motivos que ha llevado al Ayuntamiento a proponer su nombre.

El concejal de Fiestas, Mascún Ariste, ha destacado que Gemma Grau es "una persona referente en el mundo de la historia, la investigación y la cultura de Sariñena" y ha hecho referencia a su labor "altruista" en la divulgación del patrimonio local, a través de jornadas, charlas y publicaciones. Para el Ayuntamiento, su elección supone también una forma de "reivindicar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura".

El alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, ha expresado su deseo de que las fiestas vuelvan a resultar "muy participativas". Para ello, ha expuesto que habrá actos para todas las edades y potentes actuaciones, que espera que atraigan a los vecinos de las localidades del entorno.

Desde la Concejalía de Fiestas, Mascún Ariste ha expuesto que el programa está prácticamente cerrado y que se ha trabajado, un año más, en colaboración con la Agrupación de Peñas, el Casino y diferentes asociaciones. El objetivo, ha indicado, es que todos los sectores de edad y todos los gustos se vean representados.

El programa incluirá animaciones infantiles, vaquillas, actividades relacionadas con el mundo del motor, grandes conciertos y distintos actos pensados para públicos diversos. "La principal finalidad es que, cuando alguien abra el programa, encuentre algo que le represente y que le guste", ha considerado Ariste. La programación se presentará durante la próxima semana.

UN CARTEL CON ELEMENTOS FESTIVOS

El cartel ganador recoge algunos de los elementos más reconocibles de las fiestas de San Antolín de Sariñena, entre ellos, la pañoleta, las mairalesas, la charanga, el dance, la vestimenta blanca y azul o la imagen del patrón. Además, incorpora como fondo la plaza del Ayuntamiento, uno de los rincones más identificativos del casco antiguo, que aparece visible desde el interior de una vivienda.

Claudia Calles, autora ha manifestado que ha querido representar el momento previo a salir a la calle, "como si estuvieras preparándote para ir a las fiestas". Ha reconocido que, antes de comenzar el diseño, revisó carteles de otros años y pensó en incorporar elementos propios del municipio y de sus fiestas. "Quería poner los elementos más típicos", ha apuntado.

Para la joven autora, este premio supone además su primer reconocimiento vinculado al diseño. También será un año especial porque, aunque ya conocía la fiesta, será la primera vez que pueda disfrutar plenamente de las celebraciones de San Antolín.