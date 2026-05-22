Sástago (Zaragoza) estrena nueva variante que mejorará la seguridad al retirar cien camiones diarios del casco urbano

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la inauguración de la variante de la A-221 en Sástago (Zaragoza). - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

SÁSTAGO (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio de Sástago, en la Comarca zaragozana de la Ribera Baja del Ebro, estrena este viernes una nueva variante de la carretera A-221, una larga reivindicación vecinal de "más de medio siglo" que permitirá mejorar la seguridad vial ya que una media de cien camiones diarios ya no tendrán que circular por el casco urbano.

La nueva carretera, que rodea el pueblo entre las huertas, se ha puesto en marcha este viernes tras la inauguración oficial, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha estado acompañado por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el alcalde de la localidad, Jorge Casanova, entre otras autoridades.

Azcón ha mencionado algunos de los problemas que generaba que el tráfico circulara por una travesía "angosta" a través del núcleo de Sástago, llegando incluso a arrancar los camiones algunos balcones de las casas y causando daños en desagües o tuberías colindantes, así como generando atascos en el propio pueblo.

Tras agradecer "a todos los que han hecho posible" la ejecución de esta "solución histórica", citando al alcalde de Sástago, los técnicos y a los propios vecinos que han facilitado las expropiaciones, que permitirá "poder pasear por la calle tranquilo sin temor a que venga un camión y genere un problema".

El presidente aragonés ha apuntado también otras cuestiones que solucionará esta nueva variante, que ha contado con una inversión de 2 millones de euros, como la descongestión del tráfico, la reducción de los tiempos de transporte o la minimización del ruido y de la contaminación.

PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS

Esta actuación forma parte del Plan Extraordinario de Carreteras, que prevé una inversión de 630 millones de euros hasta 2027 y que tiene como principal objetivo que las carreteras autonómicas de Aragón dejen de ser "las peor conservadas de toda España". Se ha construido en menos de dos años y cuenta "con las mejores condiciones" de firme, anchura y seguridad. Además, serán carreteras "bien hechas que se van a mantener durante los próximos 25 años" ya que se destinarán 2.600 millones en ese periodo para "mantenerlas en perfecto estado".

La variante de Sástago forma parte del primer itinerario de los 11 que contempla el plan. Esta fase es la más avanzada y comprende más de 169 kilómetros en municipios de la Ribera Baja del Ebro como Quinto, así como los zaragozanos de Mequinenza, Caspe o Maella, o los turolenses de Alcañiz y Valderrobres.

La inversión en este itinerario asciende a 52 millones de euros, está al 87% de ejecución y la previsión es que las obras estén completas hacia el final del verano.

Por ello, Azcón ha dado la enhorabuena a la empresa concesionaria por terminar las obras en plazo, algo que "en muchas ocasiones vemos que no ocurre".

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha detenido en la apuesta por la movilidad en un territorio como el aragonés, que tiene "muchos más kilómetros que habitantes", con actuaciones como esta variante, pero también con el transporte en autobús, que "está mejorando sensiblemente las conexiones" en muchos municipios con la puesta en marcha del nuevo mapa concesional.

CRÍTICAS AL RETRASO EN LA A-68

No obstante, pese a la celebración por la obra finalizada, ha dicho que "también es un día en el que reivindicar", en referencia a "retos pendientes" como el desdoblamiento de la N-232.

En este sentido, ha considerado "inadmisible" el retraso acumulado en las obras de la autovía A-68: "El que demos un paso importante no quiere decir que el trabajo con otras administraciones, el trabajo con el ministerio vaya a hacer que nos olvidemos ni del desdoblamiento ni de la necesidad de impulsar las obras de la A-68, que por desgracia llevan demasiado tiempo esperando una justicia que necesita el territorio, que necesitan nuestras industrias, que necesitan el campo y que necesitan todos y cada uno de los que viven en estos municipios".

"NO FUE FÁCIL"

Por su parte, el alcalde de Sástago, tras agradecer al presidente y "a todos los que desde diferentes gobiernos han empujado para que esto saliera adelante", ha recordado que este proyecto "no fue fácil desde el principio", dado que algunos vecinos no estaban de acuerdo con el trazado y había preocupaciones por los huertos, por el agua o por "cómo se gestionó la información en su momento".

En todo caso, ha destacado que "se ha hecho un esfuerzo por responder a esas inquietudes y hoy el resultado está a la vida", y es que más de cien camiones al día dejarán de circular por el centro del pueblo. "Eso es seguridad. Eso es tranquilidad. Eso es poder salir a la calle sin estar pendiente de si viene un camión por la esquina", ha remarcado.

El director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, ha ofrecido las explicaciones más técnicas, como que la obra ha incluido la reposición tanto de pasos peatonales, de vehículos o pasos inferiores, así como una reposición de riego "muy importante", que irá ahora de forma paralela a la travesía.

Sobre el trazado, ha señalado que se optó por esa solución al ser "muy largas" las otras alternativas, atravesaban "una zona muy delicada" desde el punto de vista medioambiental y eran "muy caras", pero especialmente que habría que cruzar desde la margen izquierda del Ebro para volver a la derecha.