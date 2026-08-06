La segunda fase de la Olmeda de Torre Ramona de Zaragoza incluirá mejoras vecinales de accesibilidad y calidad ambiental

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en rueda de prensa. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase del proyecto de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona de Zaragoza incorpora diversas modificaciones al diseño inicial tras el análisis de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública por asociaciones vecinales y grupos políticos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este jueves la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, después de que el Gobierno de Zaragoza haya aprobado el inicio del procedimiento de licitación en su última reunión.

"Las modificaciones introducidas permiten mejorar la funcionalidad y la aceptación social del proyecto, sin alterar su finalidad principal: recuperar ambientalmente este espacio, ampliar el parque de Torre Ramona, incrementar la infraestructura verde y mejorar la biodiversidad de nuestra ciudad", ha explicado Gaudes.

Después del estudio técnico de las alegaciones se ha decidido suprimir el anfiteatro inicialmente previsto, puesto que los informes concluyen que este espacio no reunía las condiciones funcionales necesarias para acoger actividades de gran afluencia y que su eliminación permite reforzar el carácter naturalizado del ámbito, aumentando la superficie destinada a infraestructura verde y respondiendo además a las peticiones formuladas por las asociaciones vecinales.

Otra de las principales modificaciones afecta al mobiliario urbano. De hecho, se incrementará el número de bancos, que pasarán de 36 a 42, distribuidos siguiendo criterios de accesibilidad universal para facilitar áreas de descanso aproximadamente cada cien metros a lo largo de los principales recorridos peatonales. También se aumentará el número de fuentes de agua potable, de cuatro a cinco.

MEJORAS DOCUMENTALES Y DE CONTEXTUALIZACIÓN

Por otro lado, la memoria del proyecto recogerá referencias más precisas a la historia de Torre Ramona, a su vinculación con los barrios de Las Fuentes y Montemolín y al entorno histórico de la Huerta de Las Fuentes-Miraflores, además de introducir otras correcciones que enriquecen la descripción del ámbito sin modificar el contenido técnico de la actuación.

Los nuevos elementos derivados de las alegaciones no alteran el presupuesto de ejecución material del proyecto, de 1.440.812 euros, al tiempo que refuerzan aquellas actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad, el confort de los usuarios y la integración ambiental del nuevo parque, cuya filosofía y objetivos de renaturalización permanecen inalterados.

EL NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS SE MANTIENE INVARIABLE

Por el contrario, el Gobierno de Zaragoza ha desestimado aquellas alegaciones que planteaban actuaciones ajenas al objeto del proyecto, como es el caso de la construcción de nuevas zonas de aparcamiento, la creación de un aparcamiento en altura, la elaboración de un plan específico de movilidad o la instalación de aseos públicos permanentes.

Los informes técnicos concluyen que la actuación no elimina las actuales zonas utilizadas para estacionamiento y recuerdan que el ámbito está clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana como Sistema General de Espacios Libres y Zona Verde, por lo que la construcción de nuevas infraestructuras destinadas al aparcamiento resulta incompatible con dicha calificación urbanística.

Del mismo modo, se señala que la planificación de la movilidad o de futuros aparcamientos deberá abordarse, en su caso, mediante proyectos independientes.

UN GRAN CORREDOR VERDE DE 60.000 M2

Igualmente, la segunda fase de la Olmeda de Torre Ramona consolidará un gran corredor verde de aproximadamente 60.000 metros cuadrados integrado en el Bosque de los Zaragozanos, dando continuidad a la transformación iniciada en 2025 con la primera fase de recuperación ambiental del entorno.

La actuación permitirá ampliar el parque mediante la plantación de 567 nuevos árboles que se sumarán a los ejemplares ya existentes, crear un gran paseo central de 1,1 kilómetros con itinerarios peatonales accesibles, favorecer la conectividad ecológica entre el Canal Imperial y el río Ebro y reforzar la conexión peatonal con la Huerta de Las Fuentes, convirtiendo este espacio en una nueva pieza estratégica de la infraestructura verde de Zaragoza.

Además, habrá nuevas zonas de juegos infantiles, un área de calistenia, nuevo mobiliario urbano, sistemas de riego eficientes, alumbrado, drenaje y actuaciones de mejora de la biodiversidad, consolidando un espacio concebido para el paseo, la convivencia y el disfrute ciudadano.

"Estas modificaciones son algo positivo que han venido por parte de los ciudadanos, que nos ayudan a consolidar el proyecto y con las mejoras vecinales", ha expresado Gaudes, recalcando que el propósito de esta actuación es "dignificar una zona que a día de hoy está degradada".

Por último, ha destacado la "gran mejoría" resultado de la primera fase del proyecto y ha adelantado: "Esta segunda fase va a ser todavía más grande y ambiciosa". Respecto a los plazos previstos, la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad ha confiado en sacar la segunda fase a licitación "a la vuelta de las vacaciones" y que las obras concluyan "definitivamente" en torno al primer trimestre de 2027.