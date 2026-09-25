La segunda gran Operación Asfalto 2026 mejorará el firme de otras 32 calles de Zaragoza con 1,25 millones

La segunda gran Operación Asfalto 2026 mejorará el firme de otras 32 calles con 1,25 millones - DANI MARCOS

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda gran Operación Asfalto que este 2026 se pondrá en marcha en Zaragoza con 1,25 millones de euros permitirá renovar 32.809 metros cuadrados de asfalto de un total de 32 calles repartidas en 19 distritos y barrios rurales.

"Se da así cumplimiento al firme compromiso que adquirí de realizar un esfuerzo sin precedentes en la mejora integral de la escena urbana", ha detallado la alcaldesa, Natalia Chueca.

"Esta nueva y campaña, que se suma a las actuaciones ordinarias planificadas por el consistorio y a la gran operación ejecutada durante la época estival, responde a una modificación presupuestaria especialmente impulsada para atender las necesidades que presentan los pavimentos de la ciudad en la actualidad", ha recordado Chueca.

Esta segunda gran Operación Asfalto 2026 supone una inversión millonaria de enorme calado que llegará a un total de 19 distritos y barrios rurales de la capital aragonesa. Así, el equipo de Gobierno busca abarcar decenas de calles y vías principales, "mejorando de manera sustancial la seguridad vial, la funcionalidad del trazado y la comodidad tanto del tráfico rodado como del tránsito peatonal en todos los rincones de Zaragoza, como así nos han solicitado los ciudadanos y como así nos comprometimos", ha apuntado la alcaldesa.

GRANDES CIFRAS SEGUNDA OPERACIÓN ASFALTO 2026

El proyecto, redactado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras y que ahora saldrá a información pública, desgrana hasta el último detalle técnico y económico de este ambicioso plan municipal.

"En términos económicos, el presupuesto base de licitación de la obra asciende a 1.249.990,48 euros, lo que permitirá asfaltar una inmensa superficie total que alcanza los 32.809 metros cuadrados de calzada, todo ello con un plazo de ejecución estimado de 6 semanas, que se realizaría a final de este año", ha especificado la alcaldesa Natalia Chueca.

"Además del propio asfaltado, el proyecto contempla una mejora profunda del entorno de la vía, incluyendo la adaptación a la rasante definitiva de 21 tapas de registro y la sustitución completa de otras 33 unidades. En total, se realizarán 54 intervenciones de este tipo orientadas a eliminar los molestos desniveles y los ruidos que los vehículos provocan al pasar sobre ellos.

A esto se suma la ejecución de 655 metros cuadrados de saneamientos profundos, que alcanzarán hasta los 50 centímetros de espesor en aquellas zonas de la calzada que se encuentran especialmente degradadas y requieren un refuerzo estructural", ha ahondado la alcaldesa.

INNOVACIÓN Y ALTA DURABILIDIDAD

El Ayuntamiento aplicará dos tipos diferenciados de mezclas bituminosas de última generación tras un fresado previo de cinco centímetros de profundidad.

Por un lado, se utilizará un hormigón asfáltico del tipo AC-11 surf 50/70 D, que será extendido sobre una superficie de 17.563 metros cuadrados correspondientes a aquellas calles o tramos que no soportan un tránsito continuado y especial de vehículos pesados.

Por otro lado, el consistorio destinará una mezcla bituminosa discontinua, denominada SMA-20 surf PMB 45/80-65, para cubrir los 15.246 metros cuadrados restantes, localizados en vías con una alta intensidad de tráfico pesado.

Esta mezcla específica, al estar modificada con polímeros de alta resistencia, aporta una durabilidad muy superior y una extraordinaria respuesta frente a los fuertes esfuerzos mecánicos generados por las frenadas y los giros de vehículos de gran tonelaje.

Como medida de seguridad adicional y fundamental durante todo el transcurso de las obras, el Ayuntamiento exigirá a las empresas contratistas la presencia constante de personal dedicado de forma exclusiva a la vigilancia, el control y la información de los peatones, garantizando así en todo momento el cruce seguro en los pasos de cebra y minimizando cualquier riesgo vecinal.

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS

En cuanto a la distribución de las actuaciones, los distritos que concentrarán el mayor volumen de metros cuadrados renovados están encabezados por San José, que lidera las intervenciones con un total de 5.178 metros cuadrados.

Le sigue El Arrabal, donde se renovará una destacada superficie de 4.363 metros cuadrados. Por su parte, el distrito de Oliver-Valdefierro sumará un total de 2.892 metros cuadrados de nuevo asfalto, mientras que Actur-Rey Fernando alcanzará los 2.464 metros cuadrados. Finalmente, cerrando este grupo de mayor impacto, Las Fuentes verá mejorados 2.337 metros cuadrados de sus vías.

El listado completo de las 32 calles incluidas en esta segunda operación y la superficie exacta en metros cuadrados en la que se intervendrá en cada una de ellas lo encabeza en el Casco Histórico con 1.429 m2 totales; la calle Boterón (488 m2) y la calle Doctor Fleming (941 m2); en el distrito Centro (1.060 m2 totales) se asfaltarán las calles Concepción (632 m2) y Juan Bruil (428 m2).

Delicias, con 2.038 m2 totales, verá mejoradas las calles Garcilaso de la Vega (662 m2), Calvo de Rozas (666 m2), Obispo Tajón (433 m2) y calle Toledo (277 m2).

El distrito Universidad con 831 m2 totales, se distribuyen en la calle Cosme Blasco (193 m2) y calle Francisco la Ripa (639 m2); mientras que en San José (5.178 m2 totales) se mejorará el paseo Cuéllar (3.060 m2), la calle Ángel Ganivet (897 m2) y Joaquín Sorolla (1.221 m2).

En Las Fuentes se asfaltarán 2.337 m2 totales en la calle Eugenia Bueso; en La Almozara llegará a los 1.440 m2 totales de la calle Autonomía; en el distrito Oliver-Valdefierro se prevé asfaltar 2.892 m2 totales entre las calles Gómez de Segura (540 m2), Francisca Millán (1.111 m2) y Marte (1.241 m2).

En cuanto a Torrero hay 930 m2 totales en la calle La Coruña; en Actur-Rey Fernando se asfaltará por completo la calle Octavio Paz de 2.464 m2; y en el Arrabal hay 4.363 m2 totales entre las calles Lacruz Berdejo (1.218 m2) y Valle de Oza (3.145 m2).

En Santa Isabel se reparará el firme de los 649 m2 totales de la calle Dieciséis de Julio; en Casablanca los 908 m2 de la calle Gastón de Bearne; y en el Distrito Sur los 1.066 m2 totales de la avenida Ilustración.

En el barrio rural de Casetas se mejorarán los 978 m2 totales de la calle Nuestra Señora del Carmen; en Juslibol los 1.004 m2 totales se reparten entre la alle Mayor (892 m2) y la calle Alta (112 m2).

En Movera se mejorarán los 536 m2 totales de la calle La Cenia; en Peñaflor los 1.755 m2 totales de la calle San Cristóbal; en San Juan de Mozarrifar se prevén 951 m2 totales entre las calles Antonio Negre (774 m2) y Trasmoz (177 m2).

HISTÓRICO REFUERZO EN ASFALTADO

Al sumar todas estas grandes intervenciones en la Operación Asfalto Verano, segunda Operación Asfalto 2026 y las campañas intensivas ordinarias, el Ayuntamiento de Zaragoza arroja unas cifras de récord en el cuidado de su entramado urbano.

En total, la ciudad alcanza una inversión global de 3.249.990,48 euros destinados a mejorar sus calzadas. Este extraordinario esfuerzo económico se traduce en la renovación de 95.756 metros cuadrados de firme, abarcando un total de 87 calles y avenidas que se distribuyen entre distritos urbanos y los barrios rurales, marcando así un hito en la conservación y modernización del espacio público. A ello se sumarán otras actuaciones menores de trabajos de mantenimiento.

Finalmente, Natalia Chueca ha querido agradecer de antemano la paciencia y comprensión de los vecinos y comerciantes ante las inevitables molestias que acarrean las máquinas: "El esfuerzo y la pequeña incomodidad, que dura dos o tres jornadas en cada calle, entre el fresado y el asfaltado, se traducen en una mayor tranquilidad, en seguridad y en calles en óptimas condiciones", ha concluido la alcaldesa, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza de mantener una inversión sostenida y expansiva a lo largo de todo el mandato para consolidar una escena urbana de la máxima calidad.