Semana Movilidad Zaragoza: Taxis eléctricos e híbridos se exponen en la plaza del Pilar

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, junto a representantes del sector del taxi, en la exposición de vehículos híbridos y eléctricos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi se ha incorporado a los actos con motivos de la Semana de la Movilidad en Zaragoza con una exposición, en la plaza del Pilar, junto a la Fuente de la Hispanidad, de vehículos eléctricos e híbridos que pueden ser homologados para prestar este servicio en la ciudad.

"Es un sector con el que trabajamos de la mano del ayuntamiento continuamente", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha reivindicado que "fueron los primeros en adaptarse a esa movilidad sostenible dentro de la ciudad de Zaragoza" gracias al convenio con el Ayuntamiento para la renovación de la flota.

Ha destacado que cada vez son más los taxistas que optan por cambiar su vehículo a uno eléctrico y que se suman al convenio del taxi adaptado, que usan cada vez más personas con movilidad reducida en Zaragoza.

En cuanto a la exposición, Gaudes ha resaltado que este es un acto habitual cada año dentro de la Semana de la Movilidad, aunque se va cambiando a diferentes ubicaciones. Es, por tanto, un "referente" a la hora de que los taxistas puedan ver las diferentes gamas de vehículos eléctricos homologados en el mercado.

EL 85-90% DE LA FLOTA SON HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS

El presidente de la Cooperativa de Taxi de Zaragoza, Sergio Artal, ha explicado que querían traer al centro de la ciudad una exposición de vehículos híbridos y eléctricos para que los taxistas puedan elegir "el modelo que más les guste".

Casi todos son eléctricos, ha agregado, al tiempo que ha incidido en que últimamente se están incorporando muchas marcas chinas "que están entrando fuerte en el sector". "Es una oferta muy amplia y creemos que al público en general también le puede interesar", ha remachado.

El presidente de la Cooperativa de Taxi ha señalado que entre el 85 y el 90% de la flota actual en la capital aragonesa son vehículos híbridos o eléctrico y ha calculado que podrán llegar al cien por cien dentro de "siete u ocho" años.

La principal dificultad para alcanzar la totalidad de la flota es que muchos de los taxistas utilizan su coche también para su uso particular y se trasladan habitualmente a zonas rurales, donde "no tienen medios para cargar".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza, Míchel Izaguerri, ha querido ensalzar los convenios que firman con el Consistorio para ayudar a la adquisición de vehículos tanto eléctricos como adaptados para personas con movilidad reducida.

"Es muy importante la ayuda que nos presta porque hay que reconocer que estos vehículos tienen un precio muy elevado y, gracias a la ayuda que nos presta el Ayuntamiento, estamos renovando la flota y cada día se ven más coches eléctricos en la calle", ha reiterado.

Para homologar un coche para que pueda prestar el servicio de taxi debe tener unas dimensiones mínimas y reunir una serie de características, entre ellas contar con una "etiqueta cero" o "etiqueta eco", entre otras. Los precios de vehículos como los que se exponen este miércoles en la plaza del Pilar oscilan entre los 35.000 y los 45.000 euros.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Las actividades en el marco de la Semana de la Movilidad continúan este miércoles con una sesión en torno a las posibilidades del préstamo urbano de bicicletas, que se celebrará en la sede de la Universidad San Jorge (USJ) en la plaza Santa Cruz y contará con representantes de Bizi Zaragoza, Bicing Barcelona, BiciMad (Madrid), Cooltra y Bolt, que debatirán sobre los aciertos y las carencias en movilidad ciclista de los últimos años, además de su integración y competencia con los vehículos de movilidad personal y sus perspectivas de futuro.

Cerrará este ciclo de charlas la mesa 'Zaragoza como destino cicloturista: una oportunidad de desarrollo', que recogerá el guante de la Feria Pedal Spain, celebrada este próximo fin de semana en Zaragoza, para debatir sobre el lugar de Zaragoza como destino para el cicloturismo nacional e internacional. Se celebrará el 25 de septiembre, en el Palacio de Montemuzo, a las 18.30 horas.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de diferentes entidades, como Fundación Ibercaja, Cámara de Comercio de Zaragoza, Universidad San Jorge, el Cluster de Logistica Alia, la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, El Corte Inglés, y diferentes empresas, startups y microPYMES ligadas a los sectores de la innovación y la Movilidad sostenible.

La programación de esta Semana Europea de la Movilidad acabará entre el 26 y el 28 de septiembre en Etopia: Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología con el Mobility Hackaton Zaragoza 2025. Su objetivo es cocrear soluciones innovadoras a los retos reales planteados durante la Semana Europea de la Movilidad, fomentando el talento joven, la colaboración público-privada y la innovación urbana.

El hackathon comenzará con el lanzamiento del reto, en el que se planteará un desafío real vinculado a la movilidad sostenible. Para resolverlo se conformarán equipos multidisciplinares, formados por los participantes, que contarán con perfiles diversos: estudiantes universitarios, emprendedores, profesionales del sector, programadores, diseñadores o especialistas en sostenibilidad.

Durante las siguientes horas, los equipos trabajarán en la ideación, prototipado y validación de soluciones, para lo que podrán apoyarse en mentores expertos en movilidad, tecnología, emprendimiento y diseño, que guiarán y darán 'feedback' en todo el proceso.

Por último, cada grupo presentará su propuesta en cinco minutos frente a un jurado compuesto por representantes del sector público, empresas, inversores y expertos en movilidad. Los proyectos más potentes recibirán premios, mentoría y acceso a nuevas oportunidades profesionales.