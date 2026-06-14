La señalética de Zaragoza Joven en La Azucarera, premiada por los European Design Awards

Señalética de Zaragoza Joven en el acceso a La Azucarera. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva marca de Zaragoza Joven del Ayuntamiento, con un diseño atractivo con el que muchos jóvenes se sienten identificados, continúa acumulando reconocimientos y causando sensación a nivel nacional e internacional.

En esta ocasión, ha sido la señalética del interior y exterior del edificio de La Azucarera, sede de Zaragoza Joven y equipamiento de referencia para los jóvenes de la ciudad, que ha sido reconocida con una medalla de bronce en los European Design Awards 2026, considerados los premios más prestigiosos del diseño y el branding a nivel europeo.

El galardón reconoce el trabajo desarrollado por estudio de diseño zaragozano Sitio Estudio. La entrega de los premios European Design Awards ha tenido lugar este sábado 13 de junio en el cine Lumiere de Sofía, en Bulgaria.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha destacado que este premio reconoce "una forma innovadora de entender los espacios juveniles, donde el diseño no solo cumple una función estética, sino que también mejora la experiencia de los jóvenes que acuden al espacio a las diferentes actividades". La Azucarera se ha consolidado como un referente para la juventud de la ciudad.

"Queríamos que Zaragoza Joven tuviera una identidad propia, moderna y reconocible, capaz de conectar con los jóvenes de la ciudad y de reflejar la energía y la creatividad que caracterizan este espacio", ha señalado.

El proyecto premiado partía de un desafío complejo: dotar de legibilidad y coherencia visual a un edificio histórico de seis plantas manteniendo al mismo tiempo la identidad patrimonial de la antigua Azucarera. La solución desarrollada no se limita a señalizar el espacio, sino que añade una "capa de vitalidad" sobre la estructura preexistente, transformando la identidad de Zaragoza Joven en un sistema de navegación vibrante, funcional y plenamente integrado en el edificio.

El sistema se articula a través de tres ejes clave visibles en su ejecución. Por un lado, el uso de materiales coherentes con la memoria del espacio, como el acero galvanizado y los paneles perforados, que rinden homenaje al pasado metalúrgico del edificio y, por otro lado, la aplicación de los colores corporativos de Zaragoza Joven como elemento de identificación y orientación.

La marca 'Zaragoza Joven' se descompone en texturas de puntos y patrones geométricos que se aplican tanto en los vinilos de las fachadas de vidrio como en los troquelados en metal distribuidos por el edificio.

UN PROYECTO MUY PREMIADO

Este reconocimiento europeo se suma al Anuaria Oro obtenido por el mismo trabajo, uno de los premios más relevantes del diseño en España, consolidando la proyección nacional e internacional de Sitio Estudio en el ámbito de la señalética, la identidad visual aplicada al espacio y el diseño de sistemas de orientación.

Sitio Estudio es el resultado de la unión de Detalier Estudio Creativo y Womba Estudio, dos estudios zaragozanos que mantienen su esencia por separado, y que unidos ya habían sido reconocidos previamente con una medalla de plata en la categoría de Señalética en los European Design Awards por el rediseño integral del sistema de información del transporte urbano de autobús de Zaragoza.

En esta ocasión, ya bajo la marca Sitio Estudio, el equipo ha obtenido el bronce en la categoría a mejor señalética, reforzando su especialización en el diseño de señalética exterior e interior para espacios y edificios completos.