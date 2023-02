Serrano cree que será "enriquecedora" la reunión de los seis concejales de Cs en Zaragoza con la dirección nacional

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo y concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha aventurado que será "enriquecedora" la reunión que los seis ediles de Cs mantendrán con la dirección nacional del partido este viernes en el consistorio de la ciudad.

"Los seis concejales queremos saber por qué Aragón y Zaragoza se han quedado fuera del calendario de primarias, mientras que otras ya están anunciadas y esperamos conocer el por qué". Ha añadido que reprochar a los concejales que no se presenten a las primarias cuando no se han convocado "no parece que esté repleto de lógica", ha observado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Víctor Serrano, ha indicado que en esta reunión tendrán ocasión de que la dirección nacional del partido sepa lo vivido en los últimos seis meses en la ciudad y en Aragón" y ha asegurado que están abiertos a las cuestiones que quieran plantear desde la dirección nacional.

Asimismo, ha asegurado que desconocen los términos de la reunión, ya que no hay orden del día, "pero seguro que será en términos de coordialidad y será enriquecedora para ambas partes, que tenemos intención de contar y los que vienen, supongo, de escuchar".

De este debate, ha aclarado que no le gusta que "parece que los seis concejales sean los únicos válidos para presentarse a las primarias y eso va en contra de los estatutos del partido y el sentido común porque las primarias son para que la gente participe".