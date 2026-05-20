Serrano (PSOE) pide más fondos en el próximo presupuesto de la UE para avanzar los proyectos transfronterizos

La eurodiputada socialista Rosa Serrano se ha reunido con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. - PSOE

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Rosa Serrano se ha reunido este miércoles con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarle la necesidad de garantizar la ejecución y financiación de proyectos transfronterizos de España en el próximo presupuesto de la Unión Europea.

El encuentro, celebrado en el marco de las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, ha servido también para abordar otras iniciativas legislativas clave para el futuro del transporte europeo.

Tras la presentación de la propuesta del nuevo MFP, Serrano ha valorado positivamente que, gracias al impulso del Grupo de los Socialistas y Demócratas, se garantice la continuidad del Mecanismo Conectar Europa (CEF, por sus siglas en inglés) en el próximo periodo presupuestario. Este instrumento es la principal herramienta europea para la financiación de infraestructuras de transporte y energía.

"Gracias al CEF se han podido financiar proyectos estratégicos en España, como la ejecución y la modernización de los corredores ferroviarios del Mediterráneo y el Atlántico, el desarrollo de plataformas logísticas de referencia como PLAZA en Aragón, proyectos de seguridad vial y mejoras en accesos y adaptación a uso dual civil y militar en puertos y aeropuertos", ha destacado Serrano, ponente socialista para las negociaciones del Mecanismo Conectar Europa 2028-2034.

La nueva propuesta de la Comisión Europea eleva el presupuesto total del CEF hasta los 81.500 millones de euros, frente a los 31.000 millones del periodo anterior. Estas inversiones priorizarán las infraestructuras con dimensión transfronteriza, la ejecución de los corredores de la red básica y ampliada y los proyectos de uso dual para movilidad civil y militar.

Si bien la eurodiputada ha valorado positivamente el incremento presupuestario, "el esfuerzo sigue estando por debajo de las necesidades reales". Europa debe estar a la altura si quiere reforzar su competitividad y su autonomía estratégica", ha recordado. En este contexto, la eurodiputada ha subrayado la urgencia de reforzar el presupuesto del CEF y ha instado al comisario a respaldar la enmienda que presentó hace unas semanas para incrementarlo hasta los 106.000 millones.

En segundo lugar, Serrano ha insistido en la necesidad de mantener una visión a largo plazo que permita financiar proyectos transfronterizos de la red global. Por ello, ha reivindicado fondos específicos para completar los 33 kilómetros pendientes del lado francés de la línea internacional Canfranc-Pau y ha pedido al comisario apoyo europeo para avanzar en la Travesía Central de los Pirineos (TCP).

DIRECTIVA DE PESOS Y DIMENSIONES

Durante la reunión, Rosa Serrano y el comisario también ha abordado la revisión de la Directiva europea sobre pesos y dimensiones de los vehículos pesados, una normativa de especial relevancia para España, donde el sector del transporte y la logística representa el 4,4% del PIB y genera más de 1,29 millones de empleos.

La europarlamentaria socialista, ponente del Parlamento Europeo para esta revisión, ha defendido que la armonización de las normas europeas es clave para reforzar la competitividad empresarial y evitar sobrecostes que acaban repercutiendo en los consumidores.

"Es sencillamente impensable que, en 2026, el mercado interior siga arrastrando obstáculos que lastran lo que debería ser un auténtico espacio sin barreras. Si en España y Francia se permite la circulación nacional de camiones con 44 toneladas, es incomprensible que las autoridades francesas bloqueen su paso en la frontera. Debe haber reciprocidad", ha declarado.

PLANES NACIONALES Y REGIONALES

Asimismo, la eurodiputada ha trasladado al comisario su preocupación por el futuro reglamento de los Planes Nacionales y Regionales (NRP), del que es ponente en la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo. Ha vuelto a expresar la preocupación de que la nueva propuesta renacionalice los fondos estructurales y ha defendido que el transporte debe seguir siendo una herramienta esencial para la cohesión territorial.

En esta línea, Rosa Serrano ha solicitado al comisario el impulso de un marco europeo para el desarrollo de estrategias de movilidad rural para combatir la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades en las zonas rurales.

Por último, ambos han debatido la futura actualización de la normativa europea sobre transporte animal. Serrano ha subrayado la necesidad de modernizar la regulación, pero sin perjudicar a las explotaciones familiares ganaderas ni a las empresas de transporte que ya han realizado inversiones adaptando sus vehículos para trasladar a los animales en las mejores condiciones, y sin aumentar el número de camiones en carretera, con el consiguiente incremento de emisiones y riesgos para la seguridad vial.