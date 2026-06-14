El Servet retransmite en directo un implante de válvula aórtica en el Congreso Nacional de Cardiología Intervencionista

Retransmisión en directo de un implante de válvula cardiaca. Los hemodinamistas Raúl Ramallal y M. Cruz Ferrer, en pantalla, desde Zaragoza. El doctor Diarte, en primer planto, entre los cardiólogos en el Congreso en Pamplona - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Hemodinámica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha retransmitido este viernes en directo un procedimiento de implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) en el marco del Congreso Nacional de Cardiología Intervencionista, que se ha celebrado en Pamplona. Este Congreso es una de las principales citas científicas del sector en España.

El implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) es un procedimiento mínimamente invasivo que permite sustituir la válvula aórtica sin necesidad de cirugía abierta, mediante acceso percutáneo.

La técnica, realizada en las instalaciones del hospital zaragozano, ha sido seguida en directo desde el congreso, donde el jefe de sección de Hemodinámica del Servet, José Antonio Diarte, ha explicado el caso a los asistentes mientras se llevaba a cabo el procedimiento por la hemodinamista del equipo del hospital zaragozano María Cruz Ferrer.

La colocación de la válvula aórtica, que ha sido un éxito, ha contado con la participación del también especialista en Hemodinámica Raúl Ramallal Martínez, del Complejo Hospitalario de Navarra.

El caso seleccionado corresponde a un implante de válvula aórtica transcatéter con una prótesis balón expandible en un paciente de complejidad moderada-alta.

"Se trata de una intervención muy avanzada en un paciente complejo. Desde la Asociación Española de Cardiología Intervencionista nos propusieron retransmitir un caso desde nuestro hospital y, con el consentimiento del paciente, iniciamos la emisión para profesionales de todo el país", ha explicado Diarte.

Este tipo de intervenciones forma ya parte de la actividad habitual del centro: "Actualmente realizamos entre 100 y 120 procedimientos de este tipo al año. Es una prestación en crecimiento, debido al aumento de las estenosis aórticas asociado al envejecimiento de la población y a los avances en la evidencia científica, que hoy avala su uso con muy buenos resultados en pacientes a partir de 70-75 años".

Por su parte, la jefa del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Miguel Servet, Rosario Ortas, ha señalado que, en anteriores ocasiones, se han hecho retransmisiones concretas para algunos cursos, pero esta es la primera vez que la unidad participa con un caso en directo en un congreso de tal nivel profesional: "Supone poner en valor el trabajo que desde hace años realizan los profesionales de nuestro servicio del Servet. Mostrar un caso en vivo de implante de TAVI refleja el alto nivel técnico y asistencial del equipo", ha subrayado.

PREMIO A UN CARDIÓLOGO DEL EQUIPO

En el mismo Congreso se ha otorgado un premio dotado con una beca de 1.000 euros al cardiólogo del Servet David Gómez Martín, por el trabajo desarrollado sobre un caso clínico complejo y cuya utilización de una determinada tecnología (microcatéter Elong) permitió su tratamiento con buenos resultados.

El Congreso ACI-SEC es la reunión anual organizada por la Asociación de Cardiología Intervencionista (ACI-SEC), una sección de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)El encuentro se centra en el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo (mediante cateterismo) de las enfermedades del corazón y reúne a los profesionales clínico de esta subespecialidad de la Cardiología.