El servicio Cuarto Espacio resuelve 2.058 consultas de ayuntamientos en 2025, 243 más que en 2024

El servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza (DPZ), dedicado al asesoramiento técnico y jurídico a los municipios de la provincia, resolvió el año pasado un total de 2.058 consultas de los ayuntamientos, 243 más que en 2024.

"El Cuarto Espacio es uno de los servicios más valorados y reconocidos por los ayuntamientos de la provincia. Trabajamos para dar soporte a los municipios en todos los ámbitos y el del asesoramiento es uno de los pilares fundamentales. En este servicio los ayuntamientos encuentran la respuesta a sus preguntas y recurren a él para recibir asesoramiento y resolver las dudas que surgen en la gestión del día a día de los municipios", ha destacado la diputada delegada del Cuarto Espacio, Cristina Palacín, quien ha resaltado que las cuestiones relacionadas con el régimen económico financiero y el personal al servicio de las administraciones públicas fueron las más repetidas.

CONSULTAS MÁS REPETIDAS

El mayor número de consultas, con un total de 539, fueron las relacionadas con el régimen económico-financiero de los municipios, en aspectos tan concretos como el presupuesto y la cuenta general, el control interno, las reglas fiscales, el endeudamiento, la tesorería o la contabilidad.

"En 2025 el servicio gestionó 139 consultas de este tipo más que en 2024, prueba de la eficacia y rapidez del personal del servicio", ha expuesto Palacín, quien ha detallado que este incremento se debe al aumento de "prácticamente todas" las consultas económicas. Las cuestiones relacionadas con el personal que trabaja en la administración local fueron, por volumen, el segundo grupo de cuestiones que más resolvieron los técnicos del Cuarto Espacio, con un total de 339, siendo las vinculadas al acceso al empleo público las que más dudas suscitaron de los ayuntamientos, (147) seguidas de las retribuciones (87).

Además, desde el servicio se han atendido dudas en torno a la contratacion administrativa, patrimonio, urbanismo, tributos, procedimientos administrativos, subvenciones y, entre otras, régimen local.

CIRCULARES, INFORMES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las consultas que plantearon los ayuntamientos en 2025 se realizaron telefónicamente, presencialmente o vía correo electrónico. La resolución de las consultas no es la única labor del servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza, ya que también realizan otras labores como los informes jurídicos, actividades formativas o circulares y comunicaciones.

"En muchas ocasiones nos adelantamos a posibles dudas que puedan surgir en los ayuntamientos por algún tema y se reemiten circulares que aclaran la puesta en marcha de nuevas normativas o la actualización de las mismas", ha dicho Palacín.

Con el fin de dar el más completo servicio a las entidades locales, desde el servicio Cuarto Espacio de la DPZ se impulsaron en 2025 otro tipo de acciones. A instancias de los ayuntamientos, se emitieron un total de 55 informes jurídicos, la mayoría de ellos relacionados con temas de personal y de la organización.

Se realizaron 17 acciones formativas con aspectos tan diversos como el presupuesto, la protección de datos o la administración electrónica, que ayudan al personal técnico de los ayuntamientos al desempeño de sus funciones.

APOYO Y ASESORAMIENTO INTEGRAL

El servicio Cuarto Espacio fue puesto en marcha por el actual equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza a mediados de 2026 en respuesta a la demanda expresada por numerosos alcaldes en las reuniones que el presidente mantuvo con todos los regidores de la provincia a comienzos de su primer mandato.

La asistencia jurídico-administrativa que este servicio de apoyo y asesoramiento integral presta a los consistorios se dirige fundamentalmente a los secretarios-interventores, los secretarios, los interventores y los tesoreros, pero también se apoya a los cargos públicos locales y al resto de trabajadores de los ayuntamientos.

Dentro de este apartado se asesora en materias como la tramitación de cualquier tipo de expediente, todo lo establecido en la legislación del régimen local, el procedimiento administrativo, la administración electrónica, el personal, las licencias y las autorizaciones, el urbanismo y el planeamiento.

Desde el punto de vista económico, el apoyo de la DPZ abarca materias como los presupuestos y la legislación de estabilidad presupuestaria, el endeudamiento y las operaciones de crédito, la contabilidad, la asistencia tributaria y otras cuestiones como el cálculo del coste efectivo de los servicios municipales, la morosidad y el periodo medio de pago a proveedores o la factura electrónica.