El Servicio de Urgencias del Hospital de Barbastro (Huesca) afronta el verano con una plantilla reforzada y estabilizada

Arte del personal médico y de Urgencias del Hospital de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Urgencias del Hospital de Barbastro afronta el periodo estival con una situación notablemente mejorada, tras la consolidación de su plantilla médica y la organización anticipada de los turnos de trabajo.

El jefe de Unidad, el doctor Iván Quito Ramos, destaca el buen clima de trabajo del equipo y su satisfacción con la evolución del servicio. Por primera vez en mucho tiempo, la plantilla de Urgencias cuenta con 19 médicos y los calendarios de guardias de los meses de julio, agosto y septiembre se han cerrado con antelación, lo que permite afrontar el verano con mayor estabilidad organizativa.

El responsable del servicio recuerda que el hospital ha atravesado una etapa compleja, marcada por la salida de profesionales hacia centros de mayor tamaño y el aumento de la demanda asistencial. "Desde el pasado mes de abril se ha intensificado el trabajo para revertir esta situación, con el apoyo de las direcciones del Hospital y Atención Primaria y la Gerencia, con el objetivo de estabilizar las plantillas", indica el doctor Quito.

Dentro de este proceso, el Servicio Aragonés de Salud convocó una oferta de ocho plazas de médicos para Urgencias en Barbastro, a la que concurrieron cinco profesionales. El resto de incorporaciones se han realizado mediante la captación de médicos procedentes de comunidades autónomas vecinas y de facultativos que finalizan su formación sanitaria especializada. Gracias a estas medidas, el doctor Quito destaca que el servicio vive actualmente un momento de recuperación. "Estamos en una etapa de consolidación que nos permite ser optimistas de cara al futuro", subraya.

Asimismo, el jefe de servicio ha puesto en valor el papel del conjunto del equipo de Urgencias. "Hay muy buena coordinación entre el equipo médico y el personal de Enfermería y celadores, lo que se traduce en un funcionamiento más eficaz", ha señalado. "El personal de todos los estamentos cuenta con una muy buena formación y una gran implicación, lo que contribuye de manera decisiva a la calidad de la atención", añade.

La directora del Hospital de Barbastro, Elena Castellar, ha destacado que "la prioridad del equipo directivo con el apoyo de gerencia y, por supuesto, con el jefe de unidad de Urgencias, siempre es completar las plantillas del Hospital en la medida de lo posible". "Llevamos trabajando mucho tiempo en ello -explica- y ahora estamos muy contentos porque empezamos a ver los frutos. En Urgencias, por ejemplo, un servicio tan importante que es la puerta de entrada al hospital, hemos logrado consolidar un equipo de 19 médicos".

La cobertura actual del servicio permite disponer de una mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda surgir en la plantilla, como bajas, traslados u otras circunstancias laborales, algo que puede producirse en cualquier entorno de trabajo. Además, está prevista la incorporación de dos nuevos facultativos a finales del verano, lo que contribuirá a reforzar aún más la capacidad asistencial y la cobertura del servicio.

En paralelo, el hospital registra un incremento sostenido de la demanda asistencial en Urgencias. Durante 2025, el servicio de Urgencias de este hospital atendió 30.000 urgencias y hasta el pasado junio ya se habían superado las 18.000, confirmándose la dinámica ascendente de demanda. "Se trata de una tendencia generalizada, independiente del día de la semana o de la época del año, que hace necesario contar con equipos bien dimensionados, coordinados y altamente preparados", concluye el doctor Quito.