Los servicios públicos, la rebaja fiscal y la prioridad nacional, claves del presupuesto de Aragón de 2027

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, presenta el proyecto de ley de presupuestos acompañado de todo el Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El "esfuerzo por reforzar" los servicios públicos e incluir las políticas de vivienda, las rebajas fiscales y el principio de prioridad nacional, en el marco del acuerdo de legislatura PP-Vox, son algunas de las claves del proyecto de ley de presupuestos de Aragón para 2027, que se elevan a 9.594 millones de euros, "el mayor presupuesto de la Historia".

El presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, ha presentado este miércoles el proyecto de ley, que ya se ha remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación y aprobación antes de que acabe este año.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que esta es "la época de mayor crecimiento y prosperidad de los últimos años" por las inversiones y el alto nivel de empleo, que "hace que los ingresos de la Comunidad Autónoma nos permitan tener el mayor presupuesto de la Historia" que se centrará en los servicios públicos y las necesidades "esenciales", como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la prevención y extinción de incendios forestales y la vivienda.

El presupuesto de 2027 es un 12% más elevado, mil millones de euros, que el anterior aprobado, el de 2024, y es la continuación del techo de gasto que aprobaron con anterioridad las Cortes autonómicas, que alcanza los 8.398 millones de euros, un 11% más alto que el de 2024.

Bermúdez de Castro ha observado que la perspectiva económica para 2027 es "estable", lo que "permite acometer proyectos en los próximos años" en ámbitos como carreteras, apuntando que los próximos años se mantendrá el PIB y el paro estará contenido, con un 7,4% en la EPA de 2027 y un 7,2% en la de 2028, mientras que la deuda representa el 15,1% del PIB y está "muy contenida". Los motores de crecimiento de la economía aragonesa son la construcción, los servicios, la industria y, en algunas comarcas, el sector agropecuario.

PRINCIPALES LINEAS PRESUPUESTARIAS

Entre las principales líneas del presupuesto, Bermúdez de Castro ha mencionado las rebajas fiscales "sin comprometer la estabilidad presupuestaria", la mejora de los servicios públicos, el aumento de las inversiones para impulsar el crecimiento y la desaparción del "doping" de los fondos europeos MRR.

En materia fiscal, se ampliará al 99% la bonificación del impuesto de sucesiones para el grupo 2, ampliando en el grupo uno a quienes tienen la curatela, que se consideran del grupo 2.

Además, se reduce un 0,25% el IRPF para los tramos por debajo de los 52.500 euros, dentro del acuerdo PP-Vox de bajar hasta un punto en total a lo largo de la legislatura. Hay una nueva deducción para familias numerosas, de 300 euros en la categoría general y de 600 en la especial.

También hay ayudas a la natalidad, con 1.000 euros de devolución por el nacimiento o adopción del primer hijo de la cuota del IRPF, 1.500 por el segundo y 2.500 por el tercero, doblándose las cantidades si los hijos tienen más de un 33% de discapacidad, y aumentando un 20% en el medio rural. Estas ayudas, en aplicación del principio de prioridad nacional, se aplicarán a quienes tengan la residencia fiscal en Aragón en los últimos cuatro años. Hay otras reducciones, como la del 80% de la tasa de la licencia de caza y pesca.

DEPARTAMENTOS

En cuanto al presupuesto de los Departamentos, el que más sube es Educación, Ciencia y Universidades, con 1.866 millones de euros, más de 350 millones de euros más que en el anterior presupuesto, lo que representa un 24% más. Se dedicarán 15 millones de euros al programa 'Aulas que respiran', los salarios de los docentes se incrementarán un 7,75% y se mejorará la transferencia básica a la Universidad de Zaragoza.

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia aumenta un 20%, 90 millones de euros, hasta los 548 millones de euros, incluyendo la mejora de la atención a la dependencia, que pasa de ser la más baja y la que más tardaba en abonarse a ser la segunda que más rápido se concede, con una subida anual del 7%. También comprende el IASS y las obras de la residencia de Valdefierro.

El presupuesto de Sanidad se eleva a 3.162 millones de euros, con un 15 por ciento más de recursos propios, 415 millones de euros más, con una inversión de 58 millones de euros para el nuevo Hospital Royo Villanova y presupuesto para los nuevos centros de salud de Cuarte de Huervo, Zuera y Utebo, así como para la mejora del de Caspe. También, la nueva farmacia del Hospital Miguel Servet y nuevos servicios de cirugía robótica.

El área de Vivienda, en el Departamento que dirige Octavio López, crece un 45 por ciento, 107 millones de euros más, hasta los 343 millones de euros, cuantificándose los fondos propios en 52 millones de euros. Carreteras tendrá un presupuesto de 159 millones de euros.

En la Consejería de Presidencia, Justicia y Cultura, el ámbito deportivo experimenta una subida del 23%, Cultura un 25% --con la apertura del Centro Goya-- y en Justicia se incorporan la reforma del Palacio de los Luna y la modificación de los módulos de justicia gratuita.

El Departamento de Hacienda suma novedades del área de Emergencias -por Interior-- ya que durante el primer semestre del año se inaugurará el Centro de Emergencias y se construirán a lo largo del año anillos de prevención de incendios en municipios rurales, a lo que se añade la creación de una agencia autonómica de meteorología, comenzarán los trabajos de la puesta en marcha de la agencia de emergencias y del consorcio de bomberos, con la DPH, la DPZ y la DPT.

Economía, Competitividad y Empleo es el Departamento que más sufre la caída de los fondos europeos, pero tendrá 151 millones de fondos propios, con 17 para el DAT Alierta, los avances de la construcción del edificio nuevo del ITA, la consolidación del programa 'Volveremos' y 10 millones de euros para un fondo de start ups.

En lo que respecta a Agricultura, Ganadería y Alimentación, se destinarán 13 millones a los seguros agrarios, subiendo hasta 16 millones al final de la legislatura, y 7 millones para jóvenes agricultores.

En Medio Ambiente y Turismo, se invertirá en las bases de los agentes forestales, más bomberos y más medios aéreos, así como la continuació de la restauración de las zonas afectadas por incendios.

El presupuesto también comprende el desarrollo del Plan Pirineos, con actuaciones como la recuperación del camping de Zuriza, la reforma del aparcamiento de Escarrilla y una nueva entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también inversiones en la desestacionalización del turismo.