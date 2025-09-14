La sierra turolense de Albarracín anima a vivir bajo las estrellas el ritual de la berrea

Archivo - La sierra de Albarracín invita a vivir de cerca la berrea. - DANIEL BURÓN - Archivo

ALBARRACÍN (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

La berrea del ciervo en los montes de la Sierra de Albarracín vuelve a ser la protagonista de una nueva edición de 'Berrea bajo las estrellas', la actividad de ecoturismo organizada por la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín que podrá disfrutarse del 17 al 19 y del 24 al 26 de septiembre de 2025.

Esta propuesta, pensada para participantes a partir de 10 años que deseen sumergirse en el mundo natural de forma respetuosa y consciente, combina la observación del comportamiento del ciervo en época de celo con rutas interpretativas, escucha activa en plena naturaleza y sesiones de observación astronómica con monitores acreditados Starlight.

Todo ello en un entorno de gran valor ecológico, donde los robledales, el atardecer y el cielo estrellado de la sierra se convierten en parte esencial de la experiencia.

El programa, repartido en tres jornadas, comenzará el miércoles por la noche con una sesión de observación del cielo estrellado --de 22.00 horas a 23.00 horas-- guiada por un monitor Starlight.

El jueves por la mañana se realizará un paseo interpretativo centrado en el rastreo de huellas y señales de fauna, mientras que por la tarde tendrá lugar la actividad central: la escucha guiada de la berrea del ciervo en su entorno natural.

La jornada concluirá con una nueva observación astronómica al anochecer y el viernes por la mañana se completará la experiencia con una visita guiada al Parque de Fauna La Maleza, con más de 23 hectáreas dedicadas a la fauna del sistema ibérico.

'Berrea bajo las estrellas' es una oportunidad única para descubrir la fauna salvaje en su propio entorno, en silencio, sin prisas y sin artificios. Para disfrutar de una experiencia óptima y por respeto a los animales, se requiere mantener la mayor discreción posible durante las salidas, no siendo una propuesta adecuada para ir acompañados de niños pequeños ni mascotas.

El coste de la actividad es de 15 euros por persona para aquellos que se alojen en alguno de los establecimientos asociados, y 30 euros para el resto. En ambos casos, se incluye un vale de 10 euros canjeable en comercios y restaurantes locales adheridos, como una forma de apoyar también el tejido económico rural del territorio.

La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín, organizadora del evento, propone asimismo diversos descuentos en alojamiento y actividades para los participantes que se pueden consultar en la web 'albarracinturismo.com' , sección Eventos, donde también se puede reservar y obtener más información.

Con esta actividad, la Asociación de Empresarios Turísticos refuerza su apuesta por un modelo de turismo sostenible, educativo y respetuoso con el entorno, consolidando la Sierra de Albarracín como un destino de referencia para los amantes de la naturaleza.