Simón defiende el presupuesto de Agricultura, que supera los 718 millones de euros, y apuesta por reducir la burocracia

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha presentado este lunes, en Comisión parlamentaria de las Cortes de Aragón, el proyecto de presupuestos de su Departamento para 2027, que se eleva a 718,7 millones de euros. Ha apostado por "facilitar los trámites" a los profesionales del sector agropecuario.

Para sacar adelante las explotaciones agrarias y ganaderas "hace falta rentabilidad, seguridad para invertir y una Administración que facilite las cosas, y eso se llama gestión", ha aseverado Simón, quien ha realzado que el presupuesto del año próximo es un 3% superior al de 2024.

Del total, 128,7 son recursos propios del Gobierno de Aragón, un 12% más respecto a la aportación propia del último presupuesto aprobado. "Esto es una cifra considerable o así por lo menos lo consideramos nosotros".

"Buena parte de estos recursos corresponden a la gestión de política agraria común, concretamente, los fondos FEAGA alcanzan los 489 millones de euros, frente a los 452,8 contemplados en aquel presupuesto del 2024, son 36", con un incremento del 8%, a lo que se suma la dotación de 65,3 millones de los fondos FEADER.

El grueso de la gestión de estos fondos se encuentra en la Dirección General de Producción Agraria, que cuenta con 494 millones de euros de presupuesto, en total, con 18,2 millones de fondos propios, y dentro de esta financiación la principal partida es la PAC, que alcanza los 455,6 millones, por encima de los 426 de 2024. También se destinan 20,5 millones a medidas agroambientales y 821.000 euros para el Programa Apícola.

"Nuestra responsabilidad es gestionar correctamente esos fondos y conseguir que lleguen a sus destinatarios con las mayores garantías y dentro de los plazos establecidos".

La titular de Agricultura ha rechazado realizar un "planteamiento general" para todas las explotaciones porque "no trabajan en las mismas condiciones un cerealista de secano en Cinco Villas que un fruticultor en el Bajo Cinca".

La Secretaría General Técnica cuenta con un presupuesto de 18,1 millones de euros, de los que 15,9 millones son de fondos propios, de los que se destinan 5,1 millones a la modernización de servicios administrativos y sistemas informáticos.

"Queremos avanzar hacia una Administración más ágil, que facilite los trámites y mejore la gestión y el pago de las ayudas porque los agricultores y los ganaderos ya soportan suficiente de obligaciones y burocracia. Nuestra responsabilidad es hacerles la vida más fácil, no añadirles más dificultades, que bastante tienen ya".

FONDO DE COMPENSACIÓN

Tras afirmar que en muchos aspectos la Administración está "obsoleta", ha comentado que el Departamento ha incluido en el presupuesto una partida de tres millones de euros para un fondo de compensación frente a las normativas comunitarias "especialmente gravosas", considerando que "las obligaciones tienen que ser proporcionadas y deben tener en cuenta la realidad económica de las explotaciones", de forma que "cuando genera costes especialmente gravosos las Administraciones no pueden limitarse a mirar hacia otro lado".

"Estamos dispuestos a empezar a abordar el coste de estas determinadas imposiciones normativas que trasladan a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos", ha asegurado Arancha Simón.

La partida de tres millones está adscrita a la Dirección General de Desarrollo Rural, que tiene un presupuesto de 116,7 millones de euros, de los que 53,5 son recursos propios. Una de las partidas más destacadas de este área es la destinada a la modernización de explotaciones agrarias, dotada con 14,9 millones de euros en 2027, 8,5 de fondos propios, un 41,8% más que en 2024, a lo que se suma una partida de 13,6 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores, con 7,7 millones de fondos propios.

AGRICULTURA FAMILIAR

"La agricultura familiar tiene una enorme importancia en Aragón, eso nadie lo discute, pero la mejor manera de defenderla es conseguir que esas familias puedan seguir viviendo de sus explotaciones, que puedan invertir, que puedan crecer cuando sea necesario y que encuentren oportunidades para que sus hijos continúen la actividad, si así ellos lo desean".

Arancha Simón ha continuado explicando el presupuesto, avanzando que se destinarán 10 millones de euros a la modernización de regadíos y 6,1 millones para la creación de nuevos regadíos, de los que 5,1 millones son de fondos propios. "Tenemos obras y actuaciones pendientes que requieren continuidad y necesitamos que todas las Administraciones implicadas asuman sus responsabilidades".

Otra partida es la de seguros agrarios, con una partida de 13 millones de euros, por 11,9 millones que se destinaron en 2024, un 9,4% más. Se dotará una partida de 600.000 euros para proteger al ganado de los ataques del oso y el lobo. La Dirección de Calidad y Seguridad Alimentaria dispondrá de 21,7 millones de euros, 18,6 de ellos fondos propios del Gobierno de Aragón.

Además, la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria va a disponer de un presupuesto total de 67,8 millones de euros, de los cuales 22,4 son de recursos propios, "porque si hablamos de futuro para la agricultura y la ganadería aragonesa tenemos que hablar de transformación, comercialización y capacidad para competir". En 2024 disponían de 58,4 millones. Por tanto, hay un incremento del 16%.

Se invertirán 18,6 millones de euros en el apoyo a la competitividad de la industria agroalimentaria, con partidas, entre otras, para frutas y hortalizas, y para el sector vitivinícola.