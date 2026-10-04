El Sindicato de Inquilinas: "Estamos muy orgullosas de la respuesta de miles de personas con rabia en la calle"

Manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas en Zaragoza - SINDICATO DE INQUILINAS

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas en Zaragoza, Alicia Gallego, ha mostrado su satisfacción por el resultado de la manifestación de este sábado. "Estamos muy orgullosas de la respuesta ciudadana. Sabíamos que iban a salir miles de personas a la calle, igual no tantas decenas de miles, lo que demuestra que la gente está enfadada, la rabia está ahí y el curro que hacemos sirve porque pone en el punto de mira el problema y la crisis de la vivienda y hace que la gente vea el ejemplo, quiera movilizarse y quiera salir".

La manifestación --que ha sido el colofón a dos días acampada en la plaza de España, con unas 130 tiendas-- partió de la plaza de Santo Domingo para concluir en la plaza del Pilar, donde se congregaron miles de personas precedidas por pancartas en las que se podía leer "Acabemos con el negocio de la vivienda", "Rentistas culpables, gobiernos responsables".

Alicia Gallego ha añadido que en esta movilización se ha querido dejar constancia de las críticas a la actual crisis de la vivienda y que ha atribuido a que la vivienda "es un negocio" y por eso afecta a toda la clase trabajadora, que es una mayoría social en España. "Entonces, es normal que seamos decenas de miles saliendo ahora tenemos que ser centenares de miles la próxima vez", ha animado.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que después de meses de trabajo preparatorio y con la acampada de los dos últimos días confiaban en que "todo ese curro" iba a servir para la gente, que "entiende la necesidad de salir a protestar".

"Al final se ha mostrado toda la rabia que estamos sintiendo por la inacción del Gobierno de España de PSOE y Sumar en los últimos siete años y, de repente, este real decreto que no solo ponía parches y que ni siquiera eso fueron capaces de aprobar por los votos contrarios de la derecha y la ultraderecha".

Esa votación que decayó en el Congreso de los Diputados, ha sido un "punto crítico" para salir a la calle y "hacer una declaración de intenciones de que estamos hartas y que vamos a movernos, vamos a movilizarnos y nos vamos a organizar".

Tras considerar que todo lo que se ha conseguido hasta ahora es por la "organización", ha animado a "ser muchas más para poder conseguir los objetivos ambiciosos, pero que son necesarios" que se ha propuesto el Sindicato de Inquilinas.

TRES OBJETIVOS INICIALES

A su entender, el problema de que la vivienda sea un negocio es un problema "estructural del capitalismo" y ha apremiado a que sean más personas y "muy organizadas para atacarlo de raíz".

Ha avanzado que seguirán luchando mediante la organización dentro del propio Sindicato de Inquilinas de las distintas localidades para "currar y presionar" porque se cumplan sus objetivos que, en el corto plazo, son "el fin de todos los desahucios, la bajada de los alquileres al 50 por ciento y contratos indefinidos para todos, sin excepciones".

Para lograr estos objetivos el paso más inmediato será la asamblea programada para el jueves, 8 de octubre, en la plaza de Santo Domingo de Zaragoza, que está abierta a toda la ciudadanía.

"La idea es estar presentes en más barrios, cuantas más seamos, más capacidad tendremos de organizarnos en los barrios para llegar a todos los conflictos y a la gente que le afecta el problema de la vivienda", ha resumido. En este objetivo quieren contar con el apoyo vecinal para "crear comunidades y espacios de lucha barriales que en el problema de la vivienda y en los conflictos de vivienda tienen muchísimo peso la comunidad y el espacio de lucha".

Así, ha subrayado que tener barrios organizados que respondan al conflicto es "súper importante" en los que haya implicación social y ha citado el ejemplo de Torrero, que es "súper combativo".

"GRUPOS OPERATIVOS EN LOS BARRIOS

Al respecto, ha comentado que cada vez que convocan contra un desahucio hay "unas redes en el barrio que permiten acudir y difundir de una manera mucho más efectiva". Este modelo se quiere trasladara más barrios para que el Sindicato de Inquilinas tenga grupos de trabajo en diferentes distritos, donde "poder organizar los conflictos más en el territorio y con las vecinas".

"No estamos solas, somos muchas y tenemos que estar bien organizadas para que todo el trabajo que hacemos sea realmente efectivo", ha recalcado.

Por ello, ha emplazado a crear esos grupos de trabajo que salgan de la asamblea del jueves con la intención de que sean "operativos" en el sentido de que todos los ciudadanos que se han acercado al Sindicato de Inquilinas estos días, a través de la acampada o de la manifestación "tenga un espacio en el que hacer trabajo desde esta semana ya".

"Por nuestra parte, vamos a volcar todas las fuerzas en organizar a las personas que se han acercado de la mejor manera posible", ha concluido.